Κόσμος

Μπάιντεν: απίστευτη ανευθυνότητα από Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξε η επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων στην Τζόρτζια, όπου ο Μπάιντεν είχε κερδίσει με ελάχιστη διαφορά.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν καταδίκασε σήμερα την «απίστευτη ανευθυνότητα» του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξακολουθεί να μην αποδέχεται το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

"Νομίζω πως (οι Αμερικανοί) είναι μάρτυρες μιας απίστευτης ανευθυνότητας, αδιανόητα επιβλαβή μηνύματα στέλνονται στον υπόλοιπο κόσμο αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας", δήλωσε ο Μπάιντεν.

Οριστικοποιήθηκε το αποτέλεσμα στην Τζόρτζια

Ο Μπραντ Ράφενσπεργκερ, υπουργός Εσωτερικών στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ, δήλωσε χθες Πέμπτη ότι η ανακαταμέτρηση με το χέρι των ψηφοδελτίων που κατατέθηκαν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στην πολιτεία επιβεβαίωσε τη νίκη με οριακή διαφορά του Δημοκρατικού υποψήφιου Τζο Μπάιντεν.

Η ανακαταμέτρηση αποφασίστηκε να γίνει διότι με βάση τα ανεπίσημα αποτελέσματα ο Μπάιντεν επικράτησε με διαφορά μόλις 14.000 ψήφων από τον Ρεπουμπλικάνο απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ράφενσπεργκερ πρόσθεσε πως δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία» πως οι αρχές της πολιτείας θα επικυρώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα σήμερα.

Η ανακαταμέτρηση έδειξε πως το αποτέλεσμα «είναι ευθυγραμμισμένο πολύ κοντά με αυτό που είχαμε όταν ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα τη βραδιά των εκλογών», τόνισε ο Ράφενσπεργκερ, ο οποίος έκανε δηλώσεις στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WSB. Χαρακτήρισε εντελώς οριακή τη νίκη του Μπάιντεν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η διαφορά δεν ήταν ούτε «μια δαχτυλήθρα» ψήφων.