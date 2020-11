Κόσμος

Μέρκελ για κορονοϊό: εμβολιασμός ακόμη και μέσα στο Δεκέμβριο

Εξαιρετικά αισιόδοξη εμφανίστηκε η καγκελάριος της Γερμανίας, μετά την τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Δεκέμβριο, ή «πολύ σύντομα μετά την αλλαγή του χρόνου», εκτιμά η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ ότι θα εγκριθεί εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού και «τότε θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός».

«Πρέπει να πούμε ότι τα νέα των τελευταίων ημερών σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη εμβολίου μας κάνουν πολύ αισιόδοξους», τόνισε η κυρία Μέρκελ μετά την τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενη στις προετοιμασίες για την δημιουργία κέντρων εμβολιασμού, δήλωσε εντυπωσιασμένη από το πόσες χώρες έχουν ήδη καταρτίσει λεπτομερή σχέδια, ενώ παραδέχθηκε ότι τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν κυρίως το εμβόλιο των BioNTech και Pfizer –ιδίως το γεγονός ότι πρέπει να διατηρείται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία – αποτελούν σημαντική πρόκληση.

Η καγκελάριος επισήμανε ακόμη ότι όλα τα κράτη έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με μεγάλη πίεση και ότι όλοι οι ομόλογοί της αναγνώρισαν πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα οι περιορισμοί στις επαφές των πολιτών.