Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: σοκ από τους νεκρούς και τα κρούσματα σε 24 ώρες

Χιλιάδες νεκροί και εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα το τελευταίο 24ωρο στις ΗΠΑ, όπου η πανδημία δείχνει και πάλι τα… δόντια της.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν χθες Πέμπτη 2.239 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 και 200.146 κρούσματα του SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Στη χώρα που υφίσταται το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του νέου κορονοϊού στον κόσμο σε απόλυτους αριθμούς ξεπεράστηκε μία ημέρα νωρίτερα το όριο των 250.000 νεκρών, ενώ οι μολύνσεις ξεπέρασαν τα 11 εκατομμύρια την Κυριακή, κατά τα στοιχεία της σχολής αυτής ιατρικής της Βαλτιμόρης.