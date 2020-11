Υγεία - Περιβάλλον

Κουτσιόπουλος στον ΑΝΤ1: θα επιτάξουμε όσες ιδιωτικές κλίνες χρειαστεί (βίντεο)

Τι απάντησε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών, για το «τελεσίγραφο» της Κυβέρνησης.