Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: επιτάχθηκαν 2 ιδιωτικές κλινικές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τελεσίγραφο της κυβέρνησης έληξε χωρίς απάντηση και το υπουργείο Υγείας προχώρησε στις πρώτες επιτάξεις.

Η δραματική κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, οδήγησε στην κυβέρνηση στην απόφαση να ζητήσει από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κλινικών την παραχώρηση 200 κλινών για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.

Παρά τις διαβουλεύσεις δεν βρέθηκε λύση και η κυβέρνηση έθεσε χρονικό όριο έως τις 21:00 της Πέμπτης να δώσουν μια απάντηση, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρούσε στην επίταξη των απαραίτητων κλινών.

Η χρονική προθεσμία εξέπνευσε χωρίς απάντηση και σήμερα το πρωί, το Υπουργείο Υγείας, ανακοίνωσε την επίταξη δυο ιδιωτικών θεραπευτηρίων.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας:

Κατά τη διάρκεια του πρώτου, όπως και του δεύτερου κύματος της πανδημίας COVID-19, το Υπουργείο Υγείας ενέταξε στον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης της κρίσης, τόσο τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα στρατιωτικά νοσοκομεία και την ΠΦΥ όσο και κλίνες απλές και ΜΕΘ non COVID του ιδιωτικού τομέα, σε αγαστή συνεργασία.

Στο νομό Θεσσαλονίκης και μετά το πολύ επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο που δοκιμάζει τα όρια των νοσοκομείων όπως και του προσωπικού, κρίθηκε απαραίτητο να λειτουργήσουν απλές κλίνες COVID-19 και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Αφ’ ενός διότι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ πρέπει να συνεχίσουν με ασφάλεια τις εφημερίες, τους αφ’ ετέρου διότι πρέπει να αποφευχθεί η πιθανότητα ενδο-νοσοκομειακής διασποράς του κορονοϊού λόγω του ραγδαία αυξανόμενου αριθμού των νοσηλευόμενων.

Απεστάλη σχετικό αίτημα προς τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και παρά την προσπάθεια, δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.

Κατόπιν τούτου, βάσει του σχεδίου που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιο του σχετικού νόμου που έχει ψηφιστεί στη Βουλή, από σήμερα 20/11/2020 με βάση το ΦΕΚ 5148, επιτάσσονται 2 ιδιωτικά θεραπευτήρια και το προσωπικό τους και τίθενται στη διάθεση της 4ης ΥΠΕ.