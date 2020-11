Κοινωνία

Κονιδάρης στον ΑΝΤ1: ο Αρχιεπίσκοπος είχε κάνει δυο τεστ πριν συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό (βίντεο)

Τι είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την κατάσταση της υγείας του Ιερώνυμου που νοσηλεύεται σε ΜΑΦ.