Κοινωνία

Τηλεκπαίδευση: μαθητές δημοτικού κάνουν μάθημα σε καφενείο (βίντεο)

Τι είπαν στον ΑΝΤ1, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πεύκης και η ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, για την απίστευτη ταλαιπωρία των μικρών μαθητών.