Κοινωνία

Κορονοϊός - εθελόντριες στο ΑΧΕΠΑ: ακούσαμε τον ήχο της βοήθειας (βίντεο)

Από το Άργος έφθασαν στον ΑΧΕΠΑ άλλες πέντε εθελόντριες νοσηλεύτριες. Τι λένε για τον αγώνα τους στην κάμερα του ΑΝΤ1.