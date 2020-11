Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: τι ισχύει για τα εμβόλια του κορονοϊού και της γρίπης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, υπογράμμισε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αφορά όλη τη χώρα.