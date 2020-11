Αθλητικά

Θεσσαλονίκη: συλλήψεις μετά από συμπλοκή χούλιγκαν

Σε βάρος όλων των εμπλεκομένων επιβλήθηκαν και πρόστιμα για την παραβίαση των μέτρων για τη μη διασπορά του κορονοϊού.

Φωτογραφία αρχείου

Δύο 22χρονοι συνελήφθησαν για το επεισόδιο που έγινε, το απόγευμα της Πέμπτης, στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης, τα κίνητρα του οποίου ήταν οπαδικές διαφορές.

Σύμφωνα με την έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας, οι δύο δράστες επιτέθηκαν με αντικείμενα εναντίον πέντε νεαρών ατόμων, από τους οποίους άρπαξαν ένα τσαντάκι. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε όχημα που ανήκει σε ένα από τα θύματα.

Εις βάρος όλων των εμπλεκόμενων επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση και παραβίαση των μέτρων για τη μη διασπορά του κορονοϊού.