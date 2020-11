Life

Φάνης Λαμπρόπουλος: θεωρώ τον εαυτό μου celebrity (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ο τίτλος παρουσιαστής δεν μου ταιριάζει", δήλωσε στην εκπομπή "Το Πρωινό". Τι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι οι Youtubers δεν κάνουν τηλεόραση.