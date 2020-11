Κοινωνία

Το τραμ επέστρεψε στο Σύνταγμα μετά από δυο χρόνια

Ξεκίνησαν και πάλι τα δρομολόγια του τραμ από και προς το Σύνταγμα. Τι δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Μετά από δύο χρόνια απουσίας, ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής και πάλι τα δρομολόγια του τραμ από και προς το Σύνταγμα, τα οποία αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά και στην αποσυμφόρηση των υπόλοιπων συγκοινωνιακών μέσων.

Το τμήμα Σύνταγμα-Κασομούλη, καθώς και οι ενδιάμεσες στάσεις σε Ζάππειο, Λεωφόρο Βουλιαγμένης και Φιξ, παραδίδονται και πάλι στο επιβατικό κοινό της Αττικής με ασφάλεια, ύστερα από τις απαραίτητες δοκιμές και ελέγχους που πραγματοποίησε η ΣΤΑΣΥ, τους δύο τελευταίους μήνες.

Παράλληλα, επισπεύδεται η επανέναρξη των δρομολογίων του τραμ και στο τμήμα από τη στάση «Μπάτης» στο Π. Φάληρο έως το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τα οποία διακόπηκαν τον Μάρτιο του 2020 προκειμένου να εκτελεστούν από την Περιφέρεια Αττικής τα έργα για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται η μετατόπιση της γραμμής του τραμ. Αυτά τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη Νοεμβρίου.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο οποίος βρέθηκε σήμερα το πρωί στο Σύνταγμα, «το τραμ, επιτέλους, επιστρέφει στην καρδιά της πόλης, στο Σύνταγμα, μετά από δύο χρόνια απουσίας. Επιστρέφει με ασφάλεια, μετά τη διακοπή των δρομολογίων και αφού επιβεβαιώθηκε απόλυτα ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος για τη στατικότητα της γραμμής». Ο κ. Καραμανλής ανέφερε πως από το καλοκαίρι τοποθετήθηκαν αισθητήρες και στη συνέχεια έγιναν δοκιμαστικά δρομολόγια, αρχικά στο τμήμα από Κασομούλη μέχρι Βουλιαγμένης και στη συνέχεια μέχρι το Σύνταγμα.

«Είχαμε πει ότι στόχος μας ήταν το τραμ να επέστρεφε στην καρδιά της πόλης μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά με ασφάλεια. Και το πετύχαμε», σημείωσε ο υπουργός επισημαίνοντας: «Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, προσφέρουμε στους πολίτες περισσότερες επιλογές σε σύγχρονα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Προσθέτουμε παράλληλα 25 νέα οχήματα στον υπάρχοντα στόλο τραμ και προχωράμε τον σχεδιασμό για την επέκταση προς Πειραιά, καθώς και την επέκταση του αμαξοστασίου στο Ελληνικό».

Υπενθυμίζεται, πως για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στον τερματικό σταθμό του τραμ στο Σύνταγμα, στη συμβολή της οδού Όθωνος και με τη λεωφόρο Βασ. Αμαλίας, λειτουργεί αυτόματο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων και φόρτισης καρτών με προϊόντα κομίστρου για όλες τις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής.