Facebook: πόσο συχνά εμφανίζεται περιεχόμενο με κηρύγματα μίσους

Τι ανακοίνωσε η εταιρεία για τα μέτρα που έχει λάβει έναντι δεκάδων εκατομμυρίων αναρτήσεων.

Το Facebook αποκάλυψε για πρώτη φορά συγκεκριμένους αριθμούς αναφορικά με την εξάπλωση της ρητορικής του μίσους, κάνοντας γνωστό ότι κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε κάθε 10.000 θεάσεις περιεχομένου στην πλατφόρμα του οι δέκα έως 11 αφορούσαν κηρύγματα και απόψεις μίσους.

Υπολογίζοντας για πρώτη φορά ανοικτά πόσες φορές οι χρήστες του αναζητούν και βλέπουν περιεχόμενο μίσους, το Facebook εκτιμά ότι μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου φέτος το ποσοστό αυτό ήταν περίπου 0,1%, δηλαδή μία στις χίλιες θεάσεις περιεχομένου.

Το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο ανέφερε ότι πήρε μέτρα εναντίον 22,1 εκατομμυρίων αναρτήσεων μίσους στο τρίτο τρίμηνο φέτος, εκ των οποίων τη μεγάλη πλειονότητα των παραβιάσεων (το 95% έναντι μόνο 24% το 2017) την εντόπισε πλέον το ίδιο το Facebook, τόσο με τη βοήθεια της «έξυπνης» τεχνολογίας όσο και της ειδικής μονάδας εργαζομένων του, ενώ το υπόλοιπο 5% έγινε αντιληπτό μετά από επισημάνσεις και καταγγελίες τρίτων. Στα μέτρα που ελήφθησαν, περιλαμβανόταν η αφαίρεση περιεχομένου, η κάλυψη του με προειδοποιητικό μήνυμα, η αδρανοποίηση λογαριασμών χρηστών και η παραπομπή σε άλλες αρμοδιότερες υπηρεσίες.

Το Facebook επεσήμανε ότι κάποια ανάρτηση μίσους μπορεί να γίνει «μεταδοτική» (viral) και να τη δουν πολλοί χρήστες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ περισσότερες άλλες αναρτήσεις μίσους, που βρίσκονται στο διαδίκτυο για πολύ καιρό, τις βλέπουν ελάχιστοι άνθρωποι. Ως περιεχόμενο μίσους το Facebook ορίζει «οτιδήποτε επιτίθεται άμεσα σε ανθρώπους με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η εθνότητα, η εθνική καταγωγή, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το φύλο, η ταυτότητα φύλου, η σοβαρή αναπηρία ή η αρρώστια».

Το Facebook ανέφερε στην τελευταία τριμηνιαία έκθεση του (Community Standards Enforcement Report) ότι παίρνει μέτρα για την καταπολέμηση του εξτρεμιστικού εθνικισμού, της βίας κατά των μεταναστών, της άρνησης του Ολοκαυτώματος, των αντιεβραϊκών στερεοτύπων κ.α. Φέτος το καλοκαίρι, ομάδες υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οργάνωσαν εκτεταμένο διαφημιστικό μποϊκοτάζ, προσπαθώντας να πιέσουν το Facebook να λάβει δραστικότερα μέτρα κατά των εξάπλωσης της ρητορικής μίσους μεταξύ των χρηστών του.

Το Facecbook συμφώνησε να φέρει στο φως συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, με βάση ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του περιεχομένου του και να δεχτεί ένα έλεγχο από ανεξάρτητη επιτροπή σχετικά με την πολιτική του σε αυτό το πεδίο. Εκπρόσωπος του Facebook δήλωσε ότι ο ανεξάρτητος έλεγχος θα ολοκληρωθεί εντός του 2021, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.

Τον Οκτώβριο το Facebook ανακοίνωσε ότι αναθεωρεί την πολιτική του, ώστε να απαγορεύσει το περιεχόμενο που αρνείται ή διαστρεβλώνει το Ολοκαύτωμα. Παρόλα αυτά, η οργάνωση Anti-Defamation League, μία από αυτές που είχαν οργανώσει το διαφημιστικό μποϊκοτάζ, εξέφρασε δυσαρέσκεια ότι ακόμη και τα νέα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα για το περιεχόμενο μίσους, δεν είναι όσο πρέπει αναλυτικά και διαφωτιστικό.

'Αλλες πάντως πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter και το YouTube, δεν αποκαλύπτουν μέχρι στιγμής ανάλογα στοιχεία για το περιεχόμενο μίσους που διακινούν.