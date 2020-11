ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Η Ελλάδα ουραγός στην αποϊδρυματοποίηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ημέρα αυτή εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου, με αφορμή την επέτειο υιοθέτησης από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1989, της Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

«Η Ελλάδα παραμένει ουραγός της Ευρώπης στην αποϊδρυματοποίηση. Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί όχι μόνο βέλτιστη, αλλά κοινή πρακτική», αναφέρει ανακοίνωση των Παιδικών Χωριών SOS, με κύριο μήνυμα «Κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε μία οικογένεια» για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού.

Περισσότερα από 80 κλειστά ιδρύματα λειτουργούν στην Ελλάδα, σημειώνεται, «χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, έλεγχο ή παιδαγωγικά κριτήρια ποιοτικής φροντίδας. Οι παθογένειες αυτές είναι χρόνιες, με δραματικές συνέπειες για χιλιάδες ευάλωτα παιδιά, καθώς ο ιδρυματισμός βλάπτει σημαντικά την ανάπτυξή τους».

Όπως τονίζεται, η πανδημία επιδεινώνει αυτές τις συνθήκες, καθώς αυξάνονται παγκοσμίως οι περιπτώσεις κακοποίησης στις οικογένειες και περισσότερα παιδιά αναμένονται να καταλήξουν στην Ελλάδα σε κλειστά ιδρύματα, που αδυνατούν να τα φροντίσουν επαρκώς.

«Ο τομέας της παιδικής προστασίας στη χώρα μας βρίσκεται σήμερα σε μία κρίσιμη καμπή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση των Παιδικών Χωριών SOS και προστίθεταθ ότι χρειάζεται «συστημική αλλαγή στην παιδική προστασία, με στόχο κάθε οικογένεια να στηρίζεται για να μένει ενωμένη και κάθε παιδί σε ίδρυμα να βρεθεί σύντομα σε μία οικογένεια».

Στο πλαίσιο της αποϊδρυματοποίησης, τα Παιδικά Χωριά SOS ενισχύουν τους δημόσιους φορείς στην απαραίτητη προώθηση της αναδοχής. Το Πρόγραμμα Στήριξης Δομών Παιδικής Προστασίας και Αναδοχής, μία Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημοσίου Φορέα που δημιουργήθηκε με ιδιωτικούς πόρους το 2017, στηρίζει τα παιδιά και τους εργαζόμενους σε δέκα δημόσιες δομές παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα και τις περιφέρειες, σε κρίσιμους τομείς, που παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις, όπως η ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των παιδιών και η υποστήριξη και εκπαίδευση των επαγγελματιών σε θέματα προστασίας παιδιών και αναδοχής. Μέσα σε τρία χρόνια, με την υποστήριξη των Παιδικών Χωριών SOS, έχουν αποκατασταθεί σε οικογενειακό περιβάλλον, συνολικά, 200 παιδιά.

Μία εξίσου σημαντική παράμετρος, όπως υπογραμμίζουν τα Παιδικά Χωριά SOS, είναι η ενδυνάμωση των οικογενειών για την αποφυγή της διάλυσής τους και της απομάκρυνσης των παιδιών από αυτές, και σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούν αντίστοιχα προγράμματα σε όλη την Ελλάδα.

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και οι Έλληνες πρόσκοποι δημιουργούν ένα πανελλαδικό δίκτυο προστασίας των δικαιωμάτων όλων των παιδιών

Ένα πανελλαδικό δίκτυο προστασίας των δικαιωμάτων όλων των παιδιών δημιούργησαν η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και οι Έλληνες πρόσκοποι ενώνοντας τις δυνάμεις τους, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός των συχνών ενημερώσεων των μελών τους, θα λάβουν και πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Μέσω της υπηρεσίας της συμβουλευτικής γραμμής 115 25, όπου απαντούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» είναι καθημερινά, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 21:00, δίπλα σε παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Οι ειδικοί δίνουν κατευθυντήριες γραμμές για τη σωστή διαχείριση μίας δύσκολης κατάστασης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Παράλληλα, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» έχει εκδώσει τον Οδηγό πρωτογενούς πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και εκφοβισμού από το ΣΕΠ «Υπεύθυνα Χωρίς Φόβο» και το Εγχειρίδιο «Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας». Παράλληλα, από το 2017 οι πρόσκοποι έχουν κωδικοποιήσει τις κατευθύνσεις και διαδικασίες αναφορικά με τη διαμόρφωση και διατήρηση ασφαλούς εν γένει περιβάλλοντος της προσκοπικής δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η ευεξία και η υγιής ανάπτυξη των παιδιών και νέων μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος (World Safe from Harm Policy).