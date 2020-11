Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Αισιοδοξία από την μείωση του ρυθμού νέων κρουσμάτων

Ενδείξεις ότι το lockdown στην Βρετανία φερε αποτελέσματα. Πιθανή η χαλάρωση των μέτρων τα Χριστούγεννα.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη Βρετανία αρχίζουν να μειώνονται ως αποτέλεσμα των lockdown που έχουν τεθεί σε ισχύ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας της χώρας Ματ Χάνκοκ, σημειώνοντας ότι αυτό ανοίγει τον δρόμο για μια χριστουγεννιάτικη περίοδο με λιγότερο αυστηρούς περιορισμούς.

"Υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι ο αριθμός των κρουσμάτων αρχίζει να μειώνεται και ότι το lockdown που επιβάλαμε νωρίτερα αυτόν τον μήνα λειτουργεί", δήλωσε ο Χάνκοκ στο Sky News, προσθέτοντας ότι γίνεται η επεξεργασία μιας προσέγγισης για όλη τη χώρα όσον αφορά τους κανόνες που θα ισχύουν τα Χριστούγεννα.

"Αυτά βεβαίως δεν θα είναι σαν τα άλλα Χριστούγεννα, θα πρέπει να ισχύουν κανόνες, αλλά ελπίζουμε ότι αυτοί θα επιτρέπουν να είναι λίγο περισσότερο σαν τα κανονικά Χριστούγεννα που περιμένουν όλοι", πρόσθεσε.

Ο Χάνκοκ σημείωσε παράλληλα σε δηλώσεις που έκανε στον ραδιοσταθμό του BBC ότι το δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) θα υποστηριχθεί με όποιους πόρους απαιτούνται για να υλοποιηθεί ένα επιτυχές πρόγραμμα διάθεσης του εμβολίου κατά της COVID-19.

"Έχω καταστήσει σαφές στο NHS ότι θα έχουν όποιους πόρους χρειαστούν για να γίνει αυτό σωστά", δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχουν βρεθεί ήδη οι καταψύκτες των -70 βαθμών Κελσίου που χρειάζονται για την διατήρηση του υποψήφιου εμβολίου της Pfizer.

"Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι (...) το NHS θα φέρει εις πέρας την διάθεσή του", σημείωσε.