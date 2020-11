Οικονομία

Θεοδωρικάκος: ρύθμιση οφειλών σε δήμους με έως και 120 δόσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπουργός Εσωτερικών για την πανδημία και τη λήξη του lockdown.

Ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους με έως 120 δόσεις προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή θα αφορά οφειλέτες πολίτες και επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στον κορονοϊό, σημείωσε ότι τη μάχη εναντίον του μπορούμε να την κερδίσουμε «μόνο με ενότητα, με δημοκρατική πειθαρχία από όλους και κοινωνική αλληλεγγύη και όχι με παρελθοντολογία και κομματικές αντιπαραθέσεις».

Ερωτηθείς εάν θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα, απάντησε πως «ό,τι χρειαστεί να γίνει, θα γίνει» και ότι υπάρχει συνεχής, καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασης και «θα ληφθούν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή».

Σχετικά με τη λήξη του lockdown, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι «είναι λάθος να μετράμε αντίστροφα για την ημέρα των Χριστουγέννων. Το Πάσχα το κάναμε σπίτι μας. Τα καλά νέα είναι να σώζονται οι ανθρώπινες ζωές. Και το Πάσχα, χάρη στην πειθαρχημένη προσπάθεια όλων των Ελλήνων και τις αποφάσεις του κράτους, δεν είχαμε απώλειες. Η πρόκληση για όλους μας είναι συντεταγμένα να υλοποιήσουμε το σχέδιο της πολιτείας και των ειδικών.

Και αν θέλουμε να μετράμε κάτι αντίστροφα, μεγαλύτερη αξία έχει να μετράμε αντίστροφα για την ημέρα που θα λάβουμε τα εμβόλια στην Ελλάδα, τα οποία έχει διασφαλιστεί να πάρουμε από τους πρώτους στην Ευρώπη και να δοθούν, δωρεάν, στους πολίτες. Το πότε θα ανοίξει και τι έχει σχέση με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Με 60 νεκρούς την ημέρα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ φειδωλοί για τη λήξη του lockdown και να είμαστε συντεταγμένοι στο σχέδιο για να αντιμετωπιστεί η πανδημία».

Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών δεν παρέλειψε να εξάρει τη στάση αλληλεγγύης και το εθελοντικό πνεύμα, με στόχο τη στήριξη των συνανθρώπων μας που ασθενούν, των 27 νοσηλευτριών, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που έχουν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη. «Νομίζω ότι αποτελούν παράδειγμα προς όλους. Και προς την επιχειρηματικότητα και προς όλους. Όπως, επίσης, αξίζει να εξάρουμε την τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό», υπογράμμισε.