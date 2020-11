Κοινωνία

Όσα υποστήριξε στην κατάθεσή του ο μαχητής του ISIS

Στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα ο άνδρας που συνελήφθη στον Ελαιώνα. Το βίντεο που οδήγησε στη σύλληψή του και όσα παραδέχθηκε ο ίδιος.

Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 27χρονος που συνελήφθη στον Ελαιώνα και φέρεται να ομολόγησε τη συμμετοχή του στον ISIS.

Τον κατηγορούμενο συνέλαβαν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, καθώς είχαν πληροφορίες για τη δράση του πριν έρθει στη χώρα μας. Στον 27χρονο αποδίδονται δύο κακουργήματα μετά την άσκηση σε βάρος του ποινικής δίωξης. Ο Εισαγγελέας απήγγειλε εναντίον του κατηγορίες για τα αδικήματα της ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και της άμεσης συνδρομής σε ανθρωποκτονία με δόλο ως τρομοκρατική πράξη.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ανατέθηκε σε ανακριτή καθώς με βάση τον Ποινικό Κώδικα δράστες εγκλημάτων που αφορούν τρομοκρατικές πράξεις που τελέστηκαν στην αλλοδαπή δικάζονται και τιμωρούνται σε εφαρμογή του ελληνικού νόμου.

Όταν οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στον 13ο όροφο της ΓΑΔΑ του έδειξαν ένα βίντεο από τη Συρία, όπου μαχητές του ISIS ποζάρουν με τις σημαίες του Ισλαμικού Κράτους και οπλισμό, βασανίζοντας κρατούμενους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές παραδέχθηκε ότι απεικονίζεται και ο ίδιος στο βίντεο. “Στο βίντεο που μου δείχνετε φαίνομαι και εγώ. Αυτό το βίντεο τραβήχτηκε το 2014 σε μία πόλη της Συρίας. Αυτοί είναι αιχμάλωτοί μας. Τέσσερις από αυτούς εκτελέστηκαν εκείνη την ημέρα. Οι υπόλοιποι δικάστηκαν από δικαστήριο του Ισλαμικού Κράτους” φέρεται να δήλωσε.

“Στο βίντεο φαίνονται μαχητές του ISIS να κακομεταχειρίζονται τους αιχμαλώτους. Δημοσιεύθηκε το 2017 στο διαδίκτυο με τον τίτλο Τα εγκλήματα του ISIS στην Αλ Σαϊτάτ” πρόσθεσε. Ο στρατός του αυτοαποκαλούμενου “Ισλαμικού Κράτους” επιτέθηκε στην περιοχή της συγκεκριμένης φυλής τον Ιούλιο του 2014, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 2000 άτομα να βρουν τον θάνατο. “Την επόμενη μέρα δώσαμε μάχη με τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό. Σκοτώθηκαν πολλοί. Οι νεκροί θάφτηκαν σε ομαδικό τάφο” κατέληξε ο 27χρονος.

Ο μαχητής του ISIS ήρθε παράνομα στη χώρας μας τον Μάρτιο του 2018. Είχε υποβάλει αίτημα ασύλου, το οποίο εκκρεμούσε και διέμενε με τη σύζυγο και τα πέντε παιδιά τους στη δομή φιλοξενίας του Ελαιώνα.