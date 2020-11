Κοινωνία

Κορονοϊός: νεκρή μοναχή σε μονή με κρούσματα

Το θάνατο της μοναχής γνωστοποίησε η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως.

Τον θάνατο μιας μοναχής στην Ιερά Μονή «Παναγίας του Έβρου», όπου καταγράφονται κρούσματα κορονοϊού, γνωστοποίησε η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως.

"Σήμερα καταγράφηκε αιφνίδιος θάνατος μοναχής, η οποία ξαφνικά παρουσίασε συμπτώματα που οδήγησαν σε καρδιακή ανακοπή και πνευμονική εμβολή" αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης.

«Στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μάκρης, μετά από τεστ ανίχνευσης, εμφανίσθηκαν θετικά κρούσματα σε μοναχές. Τέθηκαν όλες σε ιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση και δόθηκαν οδηγίες βάσει των πρωτοκόλλων », προσθέτει η ανακοίνωση.