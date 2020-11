Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δραματική μείωση των ελεύθερων ΜΕΘ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην «Εντατική» το ΕΣΥ λόγω των αυξημένων κρουσμάτων. Αναλυτικά οι κατειλημμένες και κενές κλίνες ΜΕΘ ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

Αυξάνεται διαρκώς η πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τις κλίνες ΜΕΘ στα νοσοκομεία της χώρας να μειώνονται σημαντικά Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έμειναν κενά μόνο οκτώ κρεβάτια ΜΕΘ και 45 στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, σε όλη τη χώρα λειτουργούν σήμερα συνολικά 1.220 κλίνες ΜΕΘ. Από αυτές, 1.000 είναι κατειλημμένες και 220 κενές (ποσοστό 18%). Οι ΜΕΘ-non COVID είναι σήμερα 569, οι 445 είναι κατειλημμένες και οι 124 κενές (ποσοστό 22%). Οι ΜΕΘ-COVID είναι σήμερα 651. Από αυτές, 555 είναι κατειλημμένες και 96 κενές (ποσοστό 15%).

Οι ΜΕΘ-COVID που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης(συμπεριλαμβάνονται τα νοσοκομεία Χαλκιδικής, Κατερίνης και Καβάλας) είναι σήμερα 218. Από αυτές, 210 είναι κατειλημμένες και 8 κενές (ποσοστό 4%). Στα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου της Αττικής, οι ΜΕΘ-COVID είναι σήμερα 218. Από αυτές, 173 είναι κατειλημμένες και 45 κενές (ποσοστό 20,5%).

ΜΕΘ-COVID ανά Υγειονομική Περιφέρεια

1η ΥΠΕ (Αττικής): 167 κλίνες, εκ των οποίων 128 κατειλημμένες και 39 κενές (ποσοστό 23%)

2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου): 53 κλίνες, εκ των οποίων 39 κατειλημμένες και 14 κενές (ποσοστό 26,5%)

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας): 138 κλίνες, εκ των οποίων 137 κατειλημμένες και 1 κενή

4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης): 137 κλίνες, εκ των οποίων 125 κατειλημμένες και 12 κενές (ποσοστό 9%)

5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας): 73 κλίνες, εκ των οποίων 71 κατειλημμένες και 2 κενές (ποσοστό 3%)

6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας): 47 κλίνες, εκ των οποίων 24 κατειλημμένες και 23 κενές (ποσοστό 49%)

7η ΥΠΕ (Κρήτης): 18 κλίνες, εκ των οποίων 14 κατειλημμένες και 4 κενές (ποσοστό 22%)

Στρατιωτικά Νοσοκομεία: 18 κλίνες, εκ των οποίων 17 κατειλημμένες και 1 κενή (ποσοστό 5.5%).

Οι συνολικές κλίνες που διατίθενται σε όλη τη χώρα για τη νοσηλεία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 είναι 6.362. Οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται σήμερα είναι 4.079 (συνολικά ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΛ, θάλαμοι αρνητικής πίεσης και απλές κλίνες)

Αναλυτικά ανά Υγειονομική Περιφέρεια:

1η ΥΠΕ (Αττικής): 621 (από τις 1.201 διαθέσιμες κλίνες)

2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου): 267 (από τις 481 διαθέσιμες κλίνες)

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας): 984 (από τις 1.309 διαθέσιμες κλίνες)

4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης): 1.250 (από τις 1.670 διαθέσιμες) κλίνες)

5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας): 498 (από τις 618 διαθέσιμες κλίνες)

6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας): 248 (από τις 637 διαθέσιμες κλίνες)

7η ΥΠΕ (Κρήτης): 65 (από τις 241 διαθέσιμες κλίνες)

Στρατιωτικά Νοσοκομεία: 146 (από τις 205 διαθέσιμες κλίνες)