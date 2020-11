Πολιτική

ΝΔ: άθλια η δήλωση Γιαννούλη για τους νεκρούς από κορονοϊό (βίντεο)

Ολομέτωπη επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση εξαπέλυσε η ΝΔ, μετά και τις δηλώσεις Γιαννούλη στον ΑΝΤ1.

«Άθλια» χαρακτηρίζει τη δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Χρήστου Γιαννούλη, η ΝΔ σε ανακοίνωση της.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και σχολιάζοντας το χθεσινό tweet της Αυγής, ανέφερε ότι «η Αυγή δεν φταίει για τους θανάτους. Για τους θανάτους φταίει η κυβέρνηση, όσο δεν προσλαμβάνει γιατρούς».

Από την πλευρά της η ΝΔ, αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι «για όσους πίστεψαν ότι το παιχνίδι Τσίπρα με τα νούμερα των νεκρών ήταν αστοχία, ή ότι η χθεσινή αθλιότητα της Αυγής έγινε κατά λάθος, ήρθε σήμερα ο κ. Γιαννούλης να άρει κάθε αμφιβολία.

Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σπεκουλάρει, διαρκώς, στην επιδείνωση της πανδημίας, σε περισσότερους νεκρούς, σε περισσότερη δυστυχία. Η απομόνωση τους από την κοινωνία και το αντιπολιτευτικό τους άγχος, τους οδηγούν στην αθλιότητα. Και τελικά στην πλήρη απαξίωση».

Γιαννούλης: η ΝΔ ψάχνει εναγωνίως να βρει συγχωροχάρτι

Απάντηση στην ανακοίνωση της ΝΔ έδωσε ο Χρήστος Γιαννούλης, τονίζοντας ότι για προφανείς λόγους η ΝΔ προσπαθεί να διαστρεβλώσει την εκτίμησή του για την αδράνεια, την αναποτελεσματικότητα και τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης.

"Ο κόσμος αναζητά λύσεις και ιατρικές υπηρεσίες εν μέσω πανδημίας και η κυβέρνηση κινείται χωρίς σχέδιο. Η ΝΔ ψάχνει εναγωνίως να βρει συγχωροχάρτι και διέξοδο διαφυγής από μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τον τρόπο που χειρίζεται η κυβέρνησή της την πανδημία, απομονώνοντας λέξεις και διαστρεβλώνοντας δηλώσεις. Όσο και να προσπαθεί, όμως, όλοι γνωρίζουν πως για τη χαοτική κατάσταση που αντιμετωπίζει ιδίως η Βόρεια Ελλάδα ευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Άλλωστε, στην παραδοχή αυτή κατέληξε και ο ίδιος κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή" προσθέτει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.