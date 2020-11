Κοινωνία

Γηροκομείο Αθηνών: Ένοχοι τρεις κατηγορούμενοι για κακοδιαχείριση

Απόφαση - κόλαφος για τους κατηγορούμενους, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Την ενοχή για δύο κακουργήματα του πρώην προέδρου και δύο μελών της προηγούμενης διοίκησης του Γηροκομείου Αθηνών αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων που δικάζει την υπόθεση της τεράστιας οικονομικής ζημιάς που υπέστη το ίδρυμα, εξαιτίας σωρείας ατασθαλιών στην οικονομική διαχείριση την περίοδο 2008 έως και 2013.

Το δικαστήριο κατόπιν ανάλογης εισαγγελικής πρότασης κήρυξε ενόχους τον ιερέα πρόεδρο του φιλανθρωπικού Σωματείου «Ελεήμων Εταιρία Αθηνών-Γηροκομείο- Πτωχοκομείο», καθώς και τον αντιπρόεδρο και τον ταμία, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την επίμαχη περίοδο, για τα αδικήματα της απιστίας και της υπεξαίρεσης σε βαθμό κακουργήματος, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.

Η υπόθεση της διαχείρισης των οικονομικών του Γηροκομείου είχε ερευνηθεί από τους εισαγγελείς Διαφθοράς, έπειτα από εντολή της τότε εισαγγελέως Ελένης Ράικου, οι οποίοι τον Ιούλιο του 2015 προχώρησαν στην άσκηση κακουργηματικών ποινικών διώξεων σε βάρος των τριών υπευθύνων στους οποίους καταλόγιζαν σωρεία αυθαιρεσιών και αδιαφανών διαδικασιών στα οικονομικά που έφεραν σε οριακή οικονομική κατάσταση το ίδρυμα, τους εργαζομένους αλλά και τους τρόφιμους του.

Από τα στοιχεία που είχαν συλλέξει οι εισαγγελείς Διαφθοράς προέκυψε πως οι τρεις υπεύθυνοι του Ιδρύματος άφησαν αναξιοποίητα ακίνητα που ανήκουν στο Γηροκομείο τα οποία είτε δεν μίσθωναν καθόλου αφήνοντας τα χωρίς συντήρηση είτε μίσθωναν σε πρόσωπα του κύκλου τους με ελάχιστα μισθώματα. Ακόμη, μεταξύ άλλων, στη δικογραφία αναφέρεται ότι ποσά που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ είχαν αναληφθεί από λογαριασμούς του ιδρύματος με μη νόμιμες διαδικασίες, ενώ σε λογαριασμούς των κατηγορουμένων είχαν εντοπιστεί ποσά έως 200 χιλιάδων ευρώ, που δεν δικαιολογούνταν από τα εισοδήματα που δήλωναν.