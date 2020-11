Life

Καμπάνια κοινωνικής ευαισθητοποίησης από τον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα από μια πρωτότυπη κινηματογράφηση των προσωπικών στιγμών των ανθρώπων του, ο ΑΝΤ1 δημιούργησε μια καμπάνια που «μιλάει» τη γλώσσα του συναισθήματος και της αλληλεγγύης.

Στις μεγάλες και μικρές στιγμές, στους εύκολους και δύσκολους δρόμους, δεν είμαστε μόνοι γιατί ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ!

Σε αυτή τη σκληρή περίοδο που διανύουμε, ο ΑΝΤ1 δείχνει για άλλη μια φορά ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την Κοινωνία και τις ανάγκες της. Μέσα από μια πρωτότυπη κινηματογράφηση των προσωπικών στιγμών των ανθρώπων του, ο ΑΝΤ1 δημιούργησε μια καμπάνια κοινωνικής ευαισθητοποίησης που «μιλάει» τη γλώσσα του συναισθήματος και της αλληλεγγύης.

Στόχος της καμπάνιας είναι να δείξει ότι κανένας δεν είναι μόνος του, ότι όλοι είμαστε οι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, μιας αλυσίδας που δεν πρέπει να σπάσει από το χτύπημα της πανδημίας.

Η ζωή μας έχει αλλάξει, αλλά αυτές τις δύσκολες στιγμές δεν τις βιώνουμε μόνοι. Οι άνθρωποι του ΑΝΤ1, όλοι εκείνοι που αποτελούν ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας, συνεχίζουν να είναι δίπλα μας. Μας ενημερώνουν, μας διασκεδάζουν, μας κρατούν συντροφιά, δείχνουν άτρωτοι. Δεν είναι, όμως. Όταν οι κάμερες σβήνουν γίνονται ξανά ευάλωτοι όπως όλοι.

Με τον φόβο και την αγωνία για τους αγαπημένους τους, με τη σκέψη στις ευπαθείς ομάδες. Τίποτα δεν είναι όπως πριν, τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά συνεχίζουν τον δρόμο τους. Συνεχίζουν να είναι παρόντες και να δίνουν το δικό τους αισιόδοξο μήνυμα. Είμαστε μαζί και προχωράμε. Κάτω από τις μάσκες κρύβουμε ένα χαμόγελο. Ένα χαμόγελο ελπίδας. Γιατί μπορεί τα σώματα να κρατάνε τις αποστάσεις, οι καρδιές, όμως, είναι πιο κοντά από ποτέ.

Δεν είμαστε μόνοι.

Έχουμε ο ένας τον άλλον.

ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ!

Η ταινία είναι μια δημιουργία της Frank and Fame. Σκηνοθέτης ο Βασίλης Κατσούπης σε παραγωγή Filmiki Productions. Το μουσικό κομμάτι λέγεται Change και είναι από το επερχόμενο άλμπουμ του Sundayman.









Gallery