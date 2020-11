Κοινωνία

Κορονοϊός: πάνω από 140 κρούσματα σε drive through test στην περιφέρεια

Τι έδειξαν οι δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, μέσα από το αυτοκίνητο, σε έξι πόλεις της χώρας.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ, αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through). Συνολικά, διενεργήθηκαν 1250 rapid test και βρέθηκαν 148 κρούσματα (11,8%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 85 άνδρες και 63 γυναίκες.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που αφορούν τις περιοχές ελέγχου είναι τα εξής:

Ξάνθη

Στον εξωτερικό χώρο απέναντι από το Γήπεδο του ΑΟΞ, πλησίον της Γέφυρας του Κοσύνθου έγιναν 201 έλεγχοι και βρέθηκαν 89 θετικά (44,2%). Πρόκειται για 50 άνδρες και 39 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

Δήμος Τεμπών

Τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ επιχείρησαν στο Δήμο Τεμπών όπου διενεργήθηκαν 100 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid Ag test) και ανευρέθηκαν 4 κρούσματα (4%). Πρόκειται για 3 άνδρες και μία γυναίκα με μέση ηλικία τα 40 έτη.

Δήμος Κιλελέρ

Στην drive through δειγματοληψία στο Δήμο Κιλελέρ έγιναν 186 rapid test, όπου ανευρέθηκαν 4 θετικά (2,15%). Πρόκειται για 3 άνδρες και μία γυναίκα με μέση ηλικία τα 50 έτη.

Λαμία

Διενεργήθηκαν 232 rapid test και βρέθηκαν 7 κρούσματα. Πρόκειται για 5 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη

Βόλος

Κατά το χθεσινό drive through έλεγχο στο Βόλο, προέκυψαν 44 θετικά στα συνολικά 368 rapid test (11,99%). Πρόκειται για 24 άνδρες και 20 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

Ναύπλιο

Drive through δειγματοληψία οργανώθηκε στο Ναύπλιο, όπου διενεργήθηκαν 163 rapid test τα αποτελέσματα των οποίων ήταν αρνητικά.

Σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποιούν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας:

Σύρος: οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 21 στην Ερμούπολη, 09:00-14:00

Ζάκυνθος: Επαρχιακή οδός Γαϊτανίου, 10:00-14:00

Ξάνθη: απέναντι από το Γήπεδο του ΑΟΞ, πλησίον της Γέφυρας του Κοσύνθου, 10:00-14:00

Δράμα: στην Περιοχή Ν. Αμίσσου, έξω από το στάδιο, 09:00-13:30

Λάρισα: Δήμος Αγιάς, 10:00-16:00

Λαμία: οδός Φιλίας 10, 09:00- 14:00