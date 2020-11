Πολιτική

Λοβέρδος: δεν είναι η ώρα για να ασχοληθούμε με την ηγεσία της Κεντροαριστεράς

Δεν θέλω να ασχοληθώ με τις δημοσκοπήσεις για την Κεντροαριστερά, την ώρα που δεκάδες άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά από την πανδημία.

Τη δική του απάντηση για τις δημοσκοπήσεις που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και τον έδειχναν να προηγείται στην κούρσα της ηγεσίας στην Κεντροαριστερά έδωσε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος.

«Δεν θέλω να μιλάω δημόσια για αυτά και ακυρώνω τις σχετικές ερωτήσεις», σχολίασε ο κ . Λοβέρδος εξηγώντας πώς η παρούσα φάση αυτή η συζήτηση είναι εκτός κλίματος. «Κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι 50 οικογένειες σχεδόν καθημερινά χάνουν έναν δικό τους και εμείς έχουμε τέτοιο δημόσιο λόγο. Δεν συμμετέχω», πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Οι δημοσκοπήσεις όπως είπε γίνονται καθημερινά και σε Κυριακάτικες εφημερίδες, «δεν μπορώ να πω μ αρέσει ή δεν μ αρέσει», σημείωσε, μιλώντας στο «Θέμα 104,6».

Υπογράμμισε ότι η όποια πολιτική συζήτηση, θα επανέλθει μετά τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο όταν ενδεχομένως θα έχει κοπάσει το β' κύμα της πανδημίας και θα έχει ξεκινήσει η χορηγία του εμβολίου.

Μίλησε και για το βιβλίο που έχει συγγράψει ο ίδιος και εκδόθηκε σήμερα. Μιλά βιωματικά, χωρίς να είναι πολιτικό κείμενο, την περιπέτεια του για τη «σκευωρία Νovartis», όπως είπε. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «απόπειρα δολοφονίας», ενδεικτικό όπως υπογράμμισε για το πως βίωσε ο ίδιος την όλη ιστορία αλλά και τον τρόπο που θέλησαν κάποιοι να «δολοφονήσουν» χαρακτήρες.