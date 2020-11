Κοινωνία

Φυλακές: Ηλεκτρονικό επισκεπτήριο μέσω Skype

Η επέκταση του θεσμού του ηλεκτρονικού επισκεπτηρίου μέσω skype αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας, σημείωσε ο Λευτέρης Οικονόμου.

Με ταχείς ρυθμούς επεκτείνεται το ηλεκτρονικό επισκεπτήριο στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη το ηλεκτρονικό επισκεπτήριο μέσω Skype εφαρμόζεται ήδη σε 27 καταστήματα κράτησης και μέσα στις επόμενες ημέρες θα εφαρμοστεί και στα υπόλοιπα οκτώ.

«Το ηλεκτρονικό επισκεπτήριο μέσω Skype, την περασμένη Παρασκευή λειτουργούσε ήδη σε 22 σωφρονιστικά καταστήματα, σήμερα επεκτάθηκε σε 27 και σύντομα και στα υπόλοιπα οκτώ», είπε ο Λευτέρης Οικονόμου απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Αγγελικής Αδαμοπούλου από το ΜέΡΑ 25 για την υγειονομική κατάσταση στις φυλακές. Ανέφερε μάλιστα, ότι η επέκταση του θεσμού του ηλεκτρονικού επισκεπτηρίου μέσω skype αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για την κυβέρνηση.



Σε ότι αφορά την παραλαβή από κρατούμενους ρουχισμού, είπε πως γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.