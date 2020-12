Life

Λονδίνο: Έργο Τέχνης “τυλίγει” εργοτάξιο στην Paddington Square (βίντεο)

Τι αντικρύζουν οι πολυάριθμοι πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τον συγκοινωνιακό κόμβο.

Στην εικονογράφο Kelly Anna παρήγγειλε η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Sellar και το περιοδικό ντιζάιν Dezeen να δημιουργήσει ένα δημόσιο έργο τέχνης με το οποίο να τυλίξει το εργοτάξιο στην Paddington Square στο Λονδίνο, όπου ανεγείρεται οικοδόμημα που σχεδίασε το Renzo Piano Building Workshop.

Το 14ώροφο κρυστάλλινο κτήριο θα βρίσκεται δίπλα στην καινούργια πλατεία και στη βάση του θα υπάρχουν τέσσερις όροφοι με καταστήματα μόδας, μπαρ και ρεστοράν, πάνω από καινούργια είσοδο του σταθμού μετρό Paddington (οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την άνοιξη του 2022).

Σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη – τη βιντεοσκόπησε το Dezeen για τη Sellar – η Kelly Anna μίλησε για το έργο της, στο οποίο οι αθλητικές φιγούρες, που είναι και το σήμα κατατεθέν της, διαβαίνουν σε ένα πολύχρωμο τοπίο με φυτά και αψιδωτές πύλες. Σύμφωνα με την εικονογράφο, το δημόσιο έργο τέχνης αποσκοπεί στο να εκφράσει το φιλόξενο πνεύμα του Paddington, κόμβου άφιξης επισκεπτών στο Λονδίνο από άλλα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και από το εξωτερικό μέσω του Χίθροου.

«Το Paddington είναι ένας τεράστιος συγκοινωνιακός κόμβος, κι εκεί έρχονται άνθρωποι απ' όλον τον κόσμο» εξήγησε η καλλιτέχνης. «Θέλησα να δημιουργήσω κάτι που να είναι πραγματικά φωτεινό, θαρραλέο και πολύχρωμο, να εκφράσω την ιδέα ότι οι άνθρωποι ξαναενώνονται και συναντιούνται» τόνισε.