Οικονομία

Θεσσαλονίκη: αιφνιδιαστική επιχείρηση για απομάκρυνση παράνομων πάγκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί έσπασαν τα λουκέτα και τις αλυσίδες με κόφτη και με γερανοφόρο όχημα σήκωσαν τους πάγκους.

Τους παράνομους πάγκους και τις κατασκευές των πλανόδιων μικροπωλητών, που ήταν κλειδωμένοι με λουκέτα σε 20 κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, απομάκρυνε το πρωί η Δημοτική Αστυνομία.

Τις τελευταίες ημέρες και με την ευκαιρία του lockdown, οι δημοτικοί αστυνομικοί του δήμου Θεσσαλονίκης εντόπισαν και κατέγραψαν τους παράνομους πάγκους σε αρκετούς δρόμους και πεζοδρόμια της πόλης, ενώ το πρωί στήθηκε αιφνιδιαστική επιχείρηση για την απομάκρυνσή τους.

«Παρά τα κρούσματα κορονοϊού που είχαμε σε στελέχη της υπηρεσίας μας, δεν σταματάμε τις δράσεις. Όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας επιχειρούμε και παράδειγμα αποτελεί η σημερινή επέμβαση. Σε 20 σημεία εντοπίσαμε και απομακρύναμε πάγκους, τροχήλατους ή σταθερούς, και κατασκευές», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, αρμόδιος για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας, Δημήτρης Δαγκλής.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί έσπασαν τα λουκέτα και τις αλυσίδες με κόφτη και με γερανοφόρο όχημα σήκωσαν τους πάγκους, που μεταφέρθηκαν σε αποθήκες του δήμου και για να τους παραλάβουν οι κάτοχοί τους, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν το πρόστιμο που προβλέπεται από το νόμο.

Σημειώνεται πως ανάλογη επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί και στα τέλη του Σεπτεμβρίου στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, ενώ σύμφωνα με τον κ. Δαγκλή παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Έλεγχοι έγιναν και στη Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι το 70% των παρευρισκομένων δεν φορύσε μάσκα! Ακολούθως, βεβαιώθηκαν τα αντίστοιχα πρόστιμα.