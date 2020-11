Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο: η Pfizer καταθέτει αίτημα για επείγουσα αδειοδότηση

Αίτηση επείγουσας αδειοδότησης καταθέτουν σήμερα Pfizer και BioNTech στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων για το εμβόλιό τους...

Αίτηση για επείγουσα αδειοδότηση καταθέτουν σήμερα η Pfizer και η BioNTech στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), για το εμβόλιό τους για τον κορονοϊό, αναφέρουν σε σημερινή τους ανακοίνωση.

Το αίτημα βασίζεται στα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα για αποτελεσματικότητα 95%, τα οποία προέκυψαν από τις δοκιμές της Φάσης 3.

Σύμφωνα με το CNBC, αν η άδεια δοθεί στη Pfizer από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ το εμβόλιο θα διατεθεί σε διάφορα στάδια, με τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα να εμβολιάζονται πρώτοι. Η διαδικασία στον FDA αναμένεται να πάρει μερικές εβδομάδες.

Για ιστορική στιγμή, εκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά σε ανάρτησή του στο Twitter.