Προκαλεί η Τουρκία με υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Συνεχίζονται οι τουρκικές παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε, σήμερα, στις 14:12, υπερπτήση πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσσες στα 24.500 πόδια.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Νωρίτερα, τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη F-16 πραγματοποίησαν, υπέρπτηση πάνω από το Αγαθονήσι.

Το ένα ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών πέταξε στις 25.000 πόδια, ενώ το δεύτερο ζεύγος στα 16.000 πόδια, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ.