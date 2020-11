Κοινωνία

Αεροδρόμιο: ευφάνταστη κρυψώνα για την κοκαΐνη, όμως… (εικόνες)

Που είχε κρύψει την μεγάλη ποσότητα ο “εισαγωγέας”, ο οποίος συνελήφθη από τους αστυνομικούς.



Συνελήφθη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 52χρονος Έλληνας, για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, στο πλαίσιο στοχευόμενων ελέγχων, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελληνική Επικράτεια, εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος αφίχθη αεροπορικώς στη χώρα μας, προερχόμενος από το Εκουαδόρ μέσω Γαλλίας.

Συγκεκριμένα, ο 52χρονος κατελήφθη να μεταφέρει 6 συσκευασίες με ποσότητα κοκαΐνης 1,71 κιλών, τις οποίες είχε αποκρύψει σε 2 κορνίζες, μέσα στις αποσκευές του.