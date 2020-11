Life

Τζορτζ Κλούνεϊ: Γιατί χάριζε εκατομμύρια σε φίλους του

Ο διάσημος ηθοποιός αποκαλύπτει γιατί έχει υπάρξει γενναιόδωρος με τους φίλους του.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε συνέντευξη στο GQ, αποκάλυψε ότι έδωσε σε 14 από τους στενούς φίλους του ένα εκατομμύριο δολάρια στον καθένα επειδή τον είχαν στηρίξει κατά τη διάρκεια της πορείας του μέχρι να γίνει γνωστός.

H ιστορία που είχε κυκλοφορήσει πριν από τρία χρόνια, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται από τον ίδιο τον Αμερικανό ηθοποιό, σκηνοθέτη και παραγωγό.

«Ήμουν εργένης. Όλοι μας μεγαλώναμε. Ήμουν 52 και κάτι. Και οι περισσότεροι φίλοι μου είναι μεγαλύτεροι από εμένα. Και σκέφτηκα, αυτό που έχω είναι αυτοί οι τύποι... Κοιμήθηκα στους καναπέδες τους όταν ήμουν απένταρος. Μου δάνεισαν χρήματα όταν δε είχα. Με βοήθησαν όταν χρειαζόμουν βοήθεια όλα αυτά τα χρόνια... Και σκέφτηκα, ξέρετε, χωρίς αυτούς δεν θα είχα τίποτα από αυτά» εξήγησε ο Τζορτζ Κλούνεϊ

Ενώ οι στενοί του φίλοι ήταν ήδη στη διαθήκη του, συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε λόγος να περιμένει μέχρι να συμβεί κάτι τραγικό για να τους ανταποδώσει δηλώνοντας: «Σκέφτηκα βασικά αν με χτυπήσει ένα λεωφορείο, είναι όλοι στη διαθήκη, γιατί να περιμένω να χτυπηθώ από λεωφορείο;».

Τη γενναιοδωρία του Κλούνεϊ και το δώρο με τους χαρτοφύλακες γεμάτους μετρητά, είχε φέρει στο φως το 2017, ο Ράντι Γκέρμπερ, καλός φίλος και συνέταιρος του ηθοποιού στην Casamigos, τη διάσημη τεκίλα.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έκανε την ανάληψη στο Λος Άντζελες, προσέλαβε ειδική ασφάλεια προκειμένου να μεταφέρει τους χαρτοφύλακες με τα 14 εκατ. δολάρια σε μετρητά και κάλεσε την επομένη μέρα τους φίλους του.

«Ήταν το διήμερο 27 και 28 Σεπτεμβρίου. Έναν χρόνο αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου, εντελώς τυχαία, έγινε ο γάμος μου με την Αμάλ» είπε ο ηθοποιός.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του ειδικού τεύχους Men of The Year του περιοδικού GQ.