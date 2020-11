Πολιτική

Μητσοτάκης: η UNICEF προκαλεί θετικούς συνειρμούς στην καρδιά και το μυαλό των Ελλήνων

Η τηλεδιάσκεψη που έγινε σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σφραγίζει το άνοιγμα μόνιμου Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα.

Τη στενή συνεργασία με τη UNICEF για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου με 10 κεντρικούς στόχους για τη στήριξη των παιδιών σε βάθος δεκαετίας -κάτι που θα αποτελέσει παγκόσμια πρώτη και θα έχει στρατηγική σημασία στο δρόμο προς το 2030- δεσμεύτηκαν να προωθήσουν, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο επικεφαλής της του νέου μόνιμου Γραφείου του Οργανισμού στην Ελλάδα, Luciano Calestini.

Στην τηλεδιάσκεψη που έγινε σήμερα το μεσημέρι, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και η οποία σφραγίζει το άνοιγμα μόνιμου Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε το συνομιλητή του ότι θα υπάρξει αμέριστη συνδρομή από την πλευρά της Ελληνικής Πολιτείας: «Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα και είμαστε πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι θα έχετε πλέον γραφείο στην Ελλάδα. Η UNICEF είναι ένας πολύ σημαντικός οργανισμός για την Ελλάδα και προκαλεί μόνο θετικούς συνειρμούς στην καρδιά και το μυαλό των Ελλήνων. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με διαφορετικού τύπου προκλήσεις, θα πρέπει κι εμείς να προσαρμόσουμε τις στρατηγικές μας στις εξελισσόμενες ανάγκες για την προστασία των παιδιών», ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην εκτενή συζήτηση που είχε με τον νέο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της UNICEF που βρίσκεται ήδη στην Αθήνα.

Ο κ. Calestini σημείωσε από την πλευρά του πως «είναι τεράστιο προνόμιο και μεγάλη ευθύνη να ηγείται κανείς της έναρξης λειτουργίας του μόνιμου Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα». Συμπλήρωσε δε ότι «είναι μια σπάνια ευκαιρία και αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο στην κοινή ιστορία μεταξύ Ελλάδας και UNICEF. Ο ελληνικός λαός, το ελληνικό κράτος και η κυβέρνησή σας μπορούν να είναι σίγουροι για την πλήρη και ουσιαστική δέσμευση του Οργανισμού να εργαστεί σκληρά, για κάθε παιδί στη χώρα».

Τα παιδιά μας δίδαξαν το πώς πρέπει να φοράμε τη μάσκα μας

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο τα μικρά παιδιά λειτουργούν υποδειγματικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας αφομοιώνοντας τους υγειονομικούς κανόνες αλλά και τηρώντας ευλαβικά τη χρήση της προστατευτικής μάσκας: «Αυτό που μας δίδαξαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι το πώς πρέπει να φοράμε τη μάσκα μας. Ήμασταν η πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα που έκανε υποχρεωτική την χρήση της μάσκας για όλα τα παιδιά, ακόμα και για τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Εκείνη την περίοδο, πολλοί μας έλεγαν: “Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Τα παιδιά δεν θα συμμορφωθούν ποτέ με ένα τέτοιο μέτρο. Δεν θα ακούσουν”. Μαντέψτε: Τα μικρότερα παιδιά είναι και αυτά που συμμορφώθηκαν περισσότερο και μας έδωσαν ένα σημαντικό μάθημα για το ζήτημα της συλλογικής πειθαρχίας».

Εξαιρετικά σημαντική άσκηση η εξ αποστάσεως εκπαίδευση»

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην παύση της λειτουργίας των σχολείων: «Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, έπρεπε να κλείσουμε τα σχολεία. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια εξαιρετικά σημαντική άσκηση εκπαίδευσης εξ αποστάσεως για τα παιδιά όλης της χώρας. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Παρά τα κάποια μικρά, τεχνικά προβλήματα, θεωρώ πως το έργο έχει στεφθεί με επιτυχία. Προφανώς θέλουμε τα παιδιά να επιστρέψουν στα σχολεία τους όσο πιο γρήγορα γίνεται, διότι γνωρίζουμε τις πολυπλοκότητες και τις δυσκολίες, αλλά και τις ανισότητες που προκύπτουν όταν εφαρμόζουμε τέτοιες πολιτικές. Αλλά, είναι μια ευκαιρία για εμάς να αξιολογήσουμε ζητήματα, όπως αυτό του ψηφιακού χάσματος και να παρέμβουμε στις περιπτώσεις που τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη ψηφιακή γνώση».

Σημαντική πρόοδος για τα ασυνόδευτα ανήλικα

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε επίσης τον συνομιλητή του για την πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα υπό την ευθύνη της Ειδικής Γραμματέως Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ειρήνης Αγαπηδάκη. «Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στους στόχους που έχουν ήδη επιτευχθεί κατά τους τελευταίους εννέα μήνες. Μεταξύ άλλων, η Ελλάδα άδειασε τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και τα κρατητήρια από ασυνόδευτους ανηλίκους, αύξησε κατά 36% τις θέσεις σε δομές φιλοξενίας και μετεγκατέστησε 460 ασυνόδευτα και 846 σοβαρά άρρωστα παιδιά με τα μέλη των οικογενειών τους σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



«Προτεραιότητά μου η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως για εκείνον αποτελεί προτεραιότητα η αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας: «Εάν έπρεπε να επιλέξω μια προτεραιότητα, με την οποία θα εμπλεκόμουν και εγώ προσωπικά, αυτή θα ήταν η παιδική παχυσαρκία. Θα ήθελα να επισημάνω, λοιπόν, το θέμα αυτό ως ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού. Δεν είναι μόνο ζήτημα που άπτεται του Υπουργείου Υγείας. Κάνουμε πάρα πολλά σε θέματα δημόσιας υγείας, προφανώς λόγω της πανδημίας της Covid. Καταφέραμε να απαγορεύσουμε το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Κάτι τέτοιο θεωρούνταν αδιανόητο για την περίπτωση της Ελλάδας. Η επόμενη προτεραιότητα για μένα είναι η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, και μάλιστα σε κεντρικό επίπεδο, από το Γραφείου του Πρωθυπουργού».

Οι κ. Μητσοτάκης και Calestini συμφώνησαν ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς το ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας είναι μεγαλύτερο στις περιπτώσεις παιδιών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα φτώχειας.

«Στόχος η δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα»

Τέλος, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως αποτελεί στόχο η δημιουργία ενός Πρότυπου Κέντρου Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα. «Είμαστε πολύ τυχεροί που πλέον έχουμε μαζί μας ένα πρόσωπο με το οποίο θα ήθελα πολύ να σας φέρω σε επαφή. Πρόκειται για ένα Καθηγητή που εξειδικεύεται σε ζητήματα Ψυχικής Υγείας για Παιδιά και Ενήλικες. Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του και προέρχεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας των ΗΠΑ (NIH). Το όνομά του είναι Αργύρης Στριγγάρης. Στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα Πρότυπο Κέντρο Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο όμως δυστυχώς δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Θα εκτιμούσαμε πολύ τη δική σας συνεισφορά και σε αυτό».