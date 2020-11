Κοινωνία

Τηλεκπαίδευση: νέες καταγγελίες για χάκερ και… πορνό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν γονείς για “παρεμβολές” και την Τετάρτη, με προβολή άσεμνου περιεχομένου. Σε ποιες “διορθωτικές κινήσεις” προχώρησε η Sisco.

Όλα τα είχαν οι μικροί μαθητές το...πορνό τους έλειπε! Πέρα από τα «κρασαρίσματα» και τα προβλήματα ήχου που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές με το webex σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, στην Κρήτη, στη Ρόδο και στην Κάλυμνο χάκερ εισέβαλλαν σε λογαριασμούς μαθητών την ώρα του μαθήματος και προέβαλαν πορνογραφικές σκηνές! Αυτό συνέβη και χθες (σημ: Τετάρτη) που ήταν καλύτερη μέρα για την τηλεκπαίδευση και μάλιστα από Σχολεία του Ηρακλείου έγιναν συγκεκριμένες καταγγελίες από γονείς ότι μπήκαν χάκερς και αναφέρθηκαν άσεμνες εκφράσεις.

Μάλιστα γονιός από σχολείο στον Μασταμπά του Ηρακλείου έγραψε χαρακτηριστικά:

"Σήμερα πάντως, μετά το χακάρισμα στο webex του δημοτικού μας και τις άσεμνες εκφράσεις που άκουσαν τα δεκάχρονα, κατέρρευσε το δόγμα "όλα λειτουργούν τέλεια" ...Αγανάκτηση μόνο για μια πολιτική ελίτ που έχει αποσυνδεθεί πλήρως από την κοινωνία.

Για να μη γίνει όμως η αδυναμία της τηλε-εκπαίδευσης άλλη μια αρένα στείρας πολιτικής αντιπαράθεσης, από την οποία χαμένοι είναι συνήθως οι πιο αδύναμοι, εν προκειμένω, τα παιδιά μας και οι χαμηλόμισθοι γονείς τους, ο κοινός νους λέει: διαφύλαξη του (ηλεκτρονικού) ασύλου του σπιτιού μας, ασύγχρονη εκπαίδευση και αναπλήρωση με το άνοιγμα. ..."

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών .

Επίσης η Cisco διόρθωσε χθες τρία bugs στο Webex Meetings που θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε χάκερς να συμμετάσχουν σε meetings εν αγνοία των συμμετεχόντων. Το Cisco Webex είναι ένα online software για συσκέψεις και τηλεδιασκέψεις, το οποίο παρέχει στους χρήστες, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να κάνουν παρουσιάσεις, να κοινοποιήσουν την οθόνη τους αλλά και να καταγράψουν μία συνομιλία.

Πηγή: cretalive.gr