Κοινωνία

Νέα μήνυση στον γυναικολόγο για σεξουαλική παρενόχληση

"Χιονοστιβάδα" οι αναφορές απο γυναίκες για την συμπεριφορά του την ώρα των εξετάσεων, ακόμη και σε εγκυμονούσα στον8ο μήνα. Κατηγορία και για βιασμό.

Νέα προθεσμία για την υποβολή των έγγραφων εξηγήσεων του ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου έλαβε σήμερα ο καταγγελλόμενος για σεξουαλικά εγκλήματα γυναικολόγος μαιευτήρας, δια των πληρεξουσίων δικηγόρων του, Κ. Αβδελή και Μ. Κουτσούκου.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», ο γυναικολόγος κλήθηκε για εξηγήσεις σχετικά με 12 μηνύσεις από τις 17 που είχαν υποβληθεί μέχρι και χθες εις βάρος του αλλά δεν του είχαν χορηγηθεί αντίγραφα από το σύνολο των καταθέσεων των μαρτύρων που είχαν προτείνει οι μηνύτριες.

Οι δικογραφίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί ενώ ο ιατρός έχει υποβάλει αίτημα να του χορηγηθούν συγκεκριμένα στοιχεία από το νοσηλευτικό ίδρυμα που αφορούν στις μηνύτριες, που ομοίως δεν του δόθηκαν ώστε να έχει πλήρη την υπερασπιστική του γραμμή.

Θυμίζουμε ότι τρεις δικογραφίες έχουν σχηματιστεί και εκκρεμούν ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου ως αυτοτελείς, παρότι έχουν κοινή βάση και ίδιο μηνυόμενο, εις βάρος του καταγγελλόμενου γυναικολόγου – μαιευτήρα για τα αδικήματα του βιασμού, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και της εξύβρισης.

Στο μεταξύ σήμερα οι δικηγόροι κκ Ευη Αρνιθενού και Μύριαμ Τομαρά υπέβαλαν ακόμη μια μήνυση εις βάρος του ιατρού.

Η μήνυση υποβλήθηκε ειδικότερα από μια 28χρονη που εξέθεσε ότι την άνοιξη του έτους 2016, αναζήτησε έναν γυναικολόγο για να κάνει ένα τεστ ΠΑΠ.

Ένα συγγενικό της πρόσωπο της σύστησε τον μηνυόμενο και αφού έκλεισε ραντεβού, επισκέφθηκε τον μηνυόμενο συνοδευόμενη από τους γονείς της.

Μπήκε όπως είπε στο ιατρείο για την εξέταση. Ξάπλωσε και καθώς την πλησίασε ο μηνυόμενος για την εξέταση διέκρινε ότι δεν φορούσε γάντια!

Οπως εκθέτει της φάνηκε ιδιαιτέρως περίεργο αυτό αλλά μη έχοντας μεγάλη εμπειρία στις γυναικολογικές εξετάσεις καθώς ήταν η δεύτερη επίσκεψη της σε τέτοιας ειδικότητας γιατρό και έχοντας γενικότερα μεγάλη αμηχανία λόγω της φύσης της εξέτασης, δεν μίλησε.

Ο μηνυόμενος, όπως ισχυρίζεται, διείσδυσε με ορμή τα γυμνά του δάχτυλα στον κόλπο της και για αρκετή ώρα έκανε αισθησιακές και απότομες κινήσεις με αυτά, οι οποίες δεν παρέπεμπαν σε γυναικολογική εξέταση αλλά ήταν σαν να προσπαθούσε να την φέρει σε οργασμό.

Στη συνέχεια, όπως ισχυρίζεται, άρχισε να θωπεύει αισθησιακά τα απόκρυφά της και εκείνη όπως λέει, αντέδρασε.

Βλέποντας την αντίδρασή της την ρώτησε «πονάς;» κι εκείνη, όπως περιγράφει, αποκρίθηκε «ναι» και τότε της είπε: «είσαι και εσύ μικρούλα είμαι και εγώ άγαρμπος» !

Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι ήταν σε κατάσταση σοκ, με ταχυκαρδίες και πανικό, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει – καθώς ήταν εγκλωβισμένη στη γυναικολογική καρέκλα και του φώναξε «γιατρέ τι κάνετε εκεί δεν αντέχω άλλο σας είπα πονάω».

Όταν έφυγαν από το νοσοκομείο δεν άντεξε και ρώτησε την μητέρα της για όλο αυτό που πέρασε και εκείνη σοκαρίστηκε και της είπε ότι ποτέ δεν έχει αντιμετωπίσει κάτι ανάλογο.

Υποστηρίζει ότι αυτό που έζησε της άφησε μεγάλο ψυχικό τραύμα και ακόμα δεν το έχει ξεπεράσει ολοκληρωτικά.

Διατείνεται ότι η σκέψη μόνο να επισκεφτεί άντρα γυναικολόγο για να προβεί στις απαραίτητες εξετάσεις, της προκαλεί πλέον μόνο τρόμο και πανικό, κι έχει στο υποσυνείδητό της ότι θα ξαναζήσει αυτά που διέπραξε εις βάρος της ο μηνυόμενος.

Πηγή: dimokratiki.gr