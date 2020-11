Οικονομία

Τσακαλώτος: “πυρά” στο Μαξίμου για ύφεση και διαχείριση της πανδημίας

Τι αναφέρει για τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού, την τηλεκπαίδευση και τις κινήσεις για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σε δήλωση, που συνοδεύεται από βίντεο, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, αναφέρει:

«Η κριτική που έχουμε κάνει στην κυβέρνηση για τις διαρκείς αναπροσαρμογές των προβλέψεών της από την αρχή της πανδημίας είναι γνωστή. Και το πρόβλημα με τις λάθος προβλέψεις είναι ότι οδηγούν σε ανεπαρκή μέτρα. Πλέον έχουμε και μια νέα προσθήκη. Πριν από ένα μήνα μας ενημέρωναν ότι κακώς θεωρούμε ανεδαφικές και υπεραισιόδοξες τις προβλέψεις που είχαν ενσωματώσει στον προϋπολογισμό. Μας κατηγορούσαν που ζητούσαμε να υπάρχει και σενάριο που ενσωματώνει την περίπτωση 2ου κύματος. Μας κατηγορούσαν που μιλούσαμε για διψήφια ύφεση.

Μόλις δύο βδομάδες μετά από αυτές τις δηλώσεις ξεκίνησε νέος κύκλος περιοριστικών μέτρων πρώτα στη Θεσσαλονίκη και μετά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Βέβαια όταν δεν είχαν κάνει τίποτα για να θωρακίσουν την δημόσια υγεία, να μειώσουν τον συνωστισμό στα ΜΜΜ, τα σχολεία και τους χώρους δουλειάς ήταν δυστυχώς αναμενόμενο να έχουμε ένα ισχυρό δεύτερο κύμα.

Έτσι σήμερα, μόλις ένα μήνα αργότερα αναθεωρούν και πάλι τις προβλέψεις. Τώρα προβλέπουν και εκείνοι ύφεση με διψήφιο αριθμό πάνω από 10%, αυξάνοντας την πρόβλεψη κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες, και μειώνοντας την πρόβλεψη για ανάκαμψη το 2021 κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες, κάτω δηλαδή από το 5%. Θυμόμαστε τον Πρωθυπουργό τον Απρίλιο να δηλώνει ότι "η ανάκαμψη το 2021 θα είναι μεγαλύτερη για την Ελλάδα από όση θα είναι η ύφεση του 2020». Τώρα προβλέπουν υπερδιπλάσια ύφεση από την ανάπτυξη. Ελπίζουμε πραγματικά να είναι η τελευταία αναθεώρηση επί τα χείρω. Αν όμως δεν αλλάξουν οπτική φοβάμαι πως θα διαψευστούν ξανά. Και αυτό δεν θα είναι καταστροφικό μόνο για το πολιτικό μέλλον του κ. Μητσοτάκη και του κ. Σταϊκούρα (που με αφήνουν παγερά αδιάφορο) αλλά κυρίως για τον Ελληνικό λαό που θα βιώσει τις συνέπειες της πολιτικής τους».

Επίθεση και για την διαχείριση της πανδημίας και την τηλεκπαίδευση

Σε προηγούμενη δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπρόσωπου και Συντονιστή Οικονομικού Κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρεται:

«Στιγμιότυπο 1ο: Χθες σε πρωινή εκπομπή του Open, ρωτάει η δημοσιογράφος κ. Κουτροκόη τον βουλευτή της ΝΔ και πρώην υπουργό παιδείας(!) κ. Στυλιανίδη για τις συνεχόμενες αποτυχίες του υπουργείου παιδείας στο σύστημα τηλε-εκπαίδευσης.

-Έχουμε παιδιά δύο ταχυτήτων κ. Στυλιανίδη, γιατί στα ιδιωτικά σχολεία κάνουνε κανονικά εξάωρο μάθημα και τα δικά μας τα παιδιά….

Για να λάβει την ανεκδιήγητη απάντηση από τον κυβερνητικό βουλευτή ότι «Αυτό δείχνει και αποδεικνύει τη δύναμη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας την οποία αμφισβητεί η αριστερά» Ο Νίκος Φίλης προφανώς του απαντάει ότι αυτό που δείχνει είναι η παράλυση της κυβέρνησης της ΝΔ.

Στιγμιότυπο 2ο: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εδώ και μήνες την επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ. Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος μας λέει ότι «Αν είχαμε ακούσει τον ΣΥΡΙΖΑ για τις ΜΕΘ θα είχαμε πετάξει (!) δεκάδες εκατομμύρια.» Προφανώς ο κ. Πέτσας είχε άλλα σχέδια για τα δεκάδες εκατομμύρια. Χθες με έγγραφο του ΓΓ Υπηρεσιών Υγείας ψάχνουν 200 κλίνες για νοσηλεία ασθενών με περιθώρια ωρών.

Στιγμιότυπο 3ο: Οι κλινικάρχες απαντούν μεταξύ άλλων ότι η νοσηλεία ασθενών Covid κοστίζει πολύ. Αυτή είναι προφανώς η δύναμη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που μας έλεγε ο κύριος Στυλιανίδης και την οποία αμφισβητεί η αριστερά. Σήμερα το πρωί μαθαίνουμε ότι η κυβέρνηση προχωράει σε επίταξη 2 κλινικών. Το μεσημέρι θα προσπαθήσουν να μας πείσουν ότι όλα τα κάνανε στην ώρα τους.

Τα στιγμιότυπα αυτά εξηγούν ακριβώς τι εννοούμε όταν τόσα χρόνια λέμε ότι ο νεοφιλελευθερισμός, η εμπορευματοποίηση παιδείας και υγείας κοστίζουν ζωές. Θα μου πείτε ναι αλλά τουλάχιστον η κυβέρνηση έκανε ότι μπορούσε.

Όπως φαίνεται από το γράφημα 1 η χώρα μας είναι δεύτερη από το τέλος σε επιπρόσθετες δαπάνες υγείας για το έτος 2020 (πηγή: OECD/EuropeanUnion (2020), Healthat a Glance: Europe 2020: StateofHealthinthe EU Cycle, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/82129230-en.)

Θα μου πείτε: Ναι, αλλά τουλάχιστον αξιοποιήσαμε καλά τα χρήματα και κάνουμε πολλά τεστ για παράδειγμα όπως προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Όπως φαίνεται στο γράφημα 2 (πηγή: ίδια) στα τεστ είμαστε πάλι στον πάτο. 8οι από το τέλος.

Ναι αλλά τι νόημα έχουν όλα αυτά θα ρωτήσει κάποιος; Η απάντηση είναι το γράφημα 3 (πηγή: ίδια). Τα περιοριστικά μέτρα τα παίρνουμε ώστε να προλάβουμε να βελτιώσουμε τις δυνατότητες του συστήματος υγείας (Γκρι περιοχή). Αν παίρνουμε περιοριστικά μέτρα χωρίς να βελτιώνουμε το σύστημα υγείας κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Μια τρύπα με τεράστιο κόστος, σε όρους οικονομικούς, κοινωνικούς, ψυχικής υγείας.

Ναι θα μου πείτε, μπορεί να μην έκαναν όσα πρέπει στο υγειονομικό αλλά τουλάχιστον προστάτευσαν την οικονομία. Κι όμως και εδώ είναι πάλι πρωταθλητές από το τέλος. Γράφημα 4 (πηγή: ίδια). Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βαδίζουμε για διψήφια ύφεση το 2020 και ασθενική ανάπτυξη το 2021.

Απέναντι σε κάθε πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Και έχουν κάνει δεκάδες. Άλλωστε είναι πλέον γνωστό ότι αν δεν είχε αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το μαξιλάρι η χώρα θα είχε χρεοκοπήσει.

Μήπως όμως δεν φταίνε; Μήπως είχαν όλες τις καλές προθέσεις; Γράφημα 5 (πηγή: ίδια). Από το 2008 ως το 2013 οι δαπάνες υγείας μειώνονταν κατά 7,3% τον χρόνο. Πρωταθλητές Ευρώπης. Άρχισαν να αυξάνονται από το 2015 και μετά.

Αχτσιόγλου: Προϋπολογισμός κοινωνικού δαρβινισμού και αναλγησίας

Σε δήλωση της, η Έφη Αχτσιόγλου, τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρει «Ο Προϋπολογισμός του 2021 αποτελεί μνημείο κοινωνικής αναλγησίας και νεοφιλελεύθερων εμμονών. Των ίδιων στοιχείων που οδήγησαν ήδη το 2020 στη βαθιά ύφεση, στην αύξηση της ανεργίας, στη δραστική μείωση μισθών και εισοδημάτων, στην οικονομική ασφυξία των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Προϋπολογισμός επιβεβαιώνει την πρόβλεψή μας ότι τα μέτρα της κυβέρνησης όχι μόνο δεν συγκράτησαν αλλά βάθυναν την ύφεση. Το 2020 η χώρα μας θα έχει μια από τις βαθύτερες υφέσεις στην Ευρώπη, 10,5%, ενώ η πρόβλεψη για ανάπτυξη 4,8% για το 2021 και αυτή στη βάση έωλων παραδοχών, αποδεικνύει ότι οι υποσχέσεις των κυρίων Μητσοτάκη και Σταϊκούρα περί ανάκαμψης τύπου V έχουν πάει περίπατο.

Το κρισιμότερο: ο Προϋπολογισμός επιβεβαιώνει πλήρως ότι η μέχρι σήμερα καταστροφική διαχείριση της πανδημικής και οικονομικής κρίσης δεν ήταν αποτέλεσμα ανικανότητας αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης. Επιλογές που η ίδια δηλώνει ευθαρσώς στον προϋπολογισμό ότι θα συνεχίσει και το 2021:

Μηδενική δαπάνη για εξοπλισμό και υποδομές στο ΕΣΥ,

Μηδενική ενίσχυση για τους εργαζόμενους στον τουρισμό,

Μηδενική ενίσχυση των εποχικών εργαζομένων,

Μηδενική ενίσχυση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες,

Μηδενική ενίσχυση για τους μακροχρόνια άνεργους,

Μηδενική ενίσχυση για τον πολιτισμό,

Μηδενική ενίσχυση για τους αγρότες,

Μηδενική ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το κράτος, ούτε καν η συνέχιση του δανείου της επιστρεπτέας προκαταβολής που υπόσχεται η κυβέρνηση

Μηδενική ενίσχυση των μισθωτών

Ο Προϋπολογισμός δεν έχει βέβαια μηδενικά παντού.

Προβλέπει ότι οι βρισκόμενοι σε οικονομικό αδιέξοδο πολίτες θα πληρώσουν 3,6 δισ. περισσότερα σε φόρους, δηλαδή αύξηση 8,1%! Καμία τέτοια αύξηση φυσικά δεν δικαιολογείται από την προβλεπόμενη ανάπτυξη, απλώς θα την πληρώσουν οι πολίτες.

Προβλέπει ότι 2,5 δισ. θα δοθούν σε εξοπλιστικά.

Η στρατηγική του κοινωνικού δαρβινισμού επιβεβαιώνεται. Οι μάσκες έπεσαν».