Τιφλίδα: θρίλερ με ομηρία από ένοπλο

Συναγερμός στη Γεωργία! Σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην Τιφλίδα της Γεωργίας.

Ένας άνδρας, υπό την απειλή όπλου, εισέβαλε σε γραφείο μικροχρηματοδοτήσεων και κρατά ομήρους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τουλάχιστον 9 άτομα, τα οποία παραμένουν εγκλωβισμένα στο κτίριο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας, ενώ σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Rustavi 2 TV, οι δρόμοι γύρω από το κτίριο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η ομηρία, έχουν αποκλειστεί.

"Θα ήθελα να ζητήσω από τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν την άμεση κάλυψη, καθώς απειλείται η ζωή τόσο των πολιτών όσο και των αστυνομικών", δήλωσε ο επικεφαλής του Αστυνομικού Τμήματος Περιπολίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Vazha Siradze.

