Πολιτική

ΝΔ: Fake news με “παιδιά που κάνουν τηλεκπαίδευση στο καφενείο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η πραγματικότητα, σύμφωνα με την Νέα Δημοκρατία.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, τα στελέχη του και το σύστημα που τον στηρίζει κάνουν σημαία τους τα fake news», επισημαίνει σε ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία.

«Εξάλλου συμπληρώνουν ήδη μια δεκαετία που πορεύονται έτσι. Ούτε φυσικά περιμέναμε να ντραπεί να εργαλειοποιήσει παιδιά, όταν εργαλειοποιεί σταθερά ακόμα και νεκρούς, σήμερα μέσω των τραγικών συνεπειών της πανδημίας και κάποτε μέσω του καθημερινού δελτίου αυτοκτονιών που εξέδιδε», προσθέτει η ΝΔ.

«Εχθές λοιπόν έκαναν σημαία μια φωτογραφία 5 παιδιών σε ένα τραπέζι, με ανοιχτά βιβλία και κινητά μπροστά τους, ακουμπισμένα σε ισάριθμες κολοκύθες. Η φωτογραφία τραβήχτηκε σε καφενείο της κοινότητας Πεύκης του νομού Ηλείας. Μοιράστηκε αρχικά σε τοπικά ΜΜΕ από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του καφενείου και κοινοτάρχη και στη συνέχεια στο σύστημα της Κουμουνδούρου. Η ‘είδηση’ που ‘χτίστηκε’ πάνω στην φωτογραφία και έπαιξε τελικά παντού ήταν ότι «παιδιά εν έτει 2020 κάνουν τηλεκπαίδευση στο καφενείο, μέσα στο κρύο» και ‘αυτή είναι η κατάντια της Κυβέρνησης’, όπως δήλωσε και ο κ. Τσίπρας», υπογραμμίζει η ΝΔ.

Στην πραγματικότητα, κατά τη ΝΔ:

Οι μαθητές της συγκεκριμένης φωτογραφίας ουδέποτε μπήκαν στην τηλεκπαίδευση. Βάσει της επίσημης ενημέρωσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας με ημερομηνία 20-11-20, “οι μαθητές της τοπικής κοινότητας Πεύκης, ενώ φέρονται στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης να παρακολουθούν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στην πραγματικότητα απουσίαζαν από το σχολικό μάθημα της δασκάλας της σχολικής μονάδας και τις δύο ημέρες (18 και 19 Νοεμβρίου)”. Σημειωτέον ότι η πρώτη ημέρα τηλεκπαίδευσης ήταν η 18η Νοεμβρίου.

Οι ίδιοι οι γονείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τεχνολογικό εξοπλισμό (τάμπλετ) που είχε στη διάθεσή του το σχολείο, παρά τις επίμονες προσπάθειες της προϊσταμένης της σχολικής μονάδας.

Ο κοινοτάρχης και ιδιοκτήτης του καφενείου δεν ενημέρωσε ποτέ τον Δήμαρχο Πύργου κ. Αντωνακόπουλο για ελλείψεις, οι οποίες μπορούσαν να καλυφθούν άμεσα. Αντί αυτού μοίρασε τη στημένη φωτογραφία στα ΜΜΕ από τα οποία ενημερώθηκε τελικά ο Δήμαρχος χθες και διέθεσε σήμερα τα απαραίτητα λάπτοπ.

Δεν ενημερώθηκε ποτέ για ελλείψεις η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πύργου που απέστειλε και σχετικό αίτημα, στο οποίο ουδέποτε έλαβε απάντηση.

Επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ με Περιφερειάρχη τον κ. Κατσιφάρα που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ, οι νομοί της Δυτικής Ελλάδας ήταν οι μόνοι νομοί της χώρας που δεν έλαβαν μερίδιο από τον τεχνολογικό εξοπλισμό συνολικής αξίας 47.190.857 ευρώ για τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, καθώς δεν υπέβαλαν έγκαιρα τη σχετική μελέτη με δική τους αποκλειστική ευθύνη.

Ο Δήμαρχος Πύργου κ. Αντωνακόπουλος έχει διαβεβαιώσει επίσημα με ανακοίνωσή του, ότι υπάρχει κανονικά σύνδεση internet μέσω ΟΤΕ στη συγκεκριμένη κοινότητα.

Το Υπουργείο Παιδείας, εκτός του τεχνολογικού εξοπλισμού που έχει εξασφαλίσει για σχολεία όλης της χώρας, έχει επιπλέον δώσει, μέσω των παρόχων, τη δυνατότητα σύνδεσης με τις ψηφιακές τάξεις μέσω σταθερού και κινητού τηλεφώνου, χωρίς χρέωση.