Οικονομία

Μακροχρόνια άνεργοι: Πώς και πότε θα λάβουν την ενίσχυση των 400 ευρώ

Το σχετικό κονδύλι του ΟΑΕΔ υπολογίζεται στα 52 εκατομμύρια ευρώ.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΚΥΑ) για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 400 ευρώ, που αφορά περίπου 130.000 μακροχρόνια άνεργους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν την τακτική επιδότηση ανεργίας, συνυπογράφει σήμερα το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, σε άμεση υλοποίηση της πρόσφατης δέσμευσης του πρωθυπουργού.

«Με συνέπεια και ευθύνη, η κυβέρνηση προχωράει σε ακόμα μία οικονομική ενίσχυση για 130.000 μακροχρόνια άνεργους συμπολίτες μας, μέχρι τέλος Νοεμβρίου, από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» αναφέρει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Ειδικότερα, το κονδύλι του ΟΑΕΔ γι' αυτήν την έκτακτη ενίσχυση υπολογίζεται στα 52 εκατ. ευρώ.

Τις επόμενες ημέρες, θα ανοίξει η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι θα καταχωρίσουν ή θα επικαιροποιήσουν τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ), προκειμένου να τους καταβληθεί αυτόματα η έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ, όπως είχε γίνει και στην πληρωμή Απριλίου-Μαΐου 2020.

Επιδίωξη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι η πληρωμή αυτή να πραγματοποιηθεί, όσο το δυνατόν νωρίτερα και μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα.