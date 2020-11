Κόσμος

Σύλληψη υπόπτου για κανιβαλισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έφθασαν οι Αρχές του Βερολίνου στα ίχνη του.





Η αστυνομία του Βερολίνου συνέλαβε ύποπτο για δολοφονία με σεξουαλικά κίνητρα και για κανιβαλισμό, αφότου εντοπίστηκαν κόκαλα θύματος σε πάρκο στο βόρειο τμήμα της γερμανικής πρωτεύουσας.

Οι ιατροδικαστικοί εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν ότι ήταν τα κόκαλα 44χρονου άνδρα που αγνοούταν εδώ και δύο μήνες.

Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά οδήγησαν την αστυνομία στο διαμέρισμα του υπόπτου, αναφέρουν γερμανικά ΜΜΕ.

Αστυνομικός δήλωσε ότι ένα από τα κόκαλα ήταν «εντελώς απογυμνωμένο από σάρκα» ενώ υπήρχαν και άλλες ενδείξεις «που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ο άνδρας έπεσε θύμα κανιβαλισμού».

Ο ύποπτος για τη δολοφονία είχε επισκεφθεί «σχετικούς χώρους συζητήσεων στο διαδίκτυο», σύμφωνα με το γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.