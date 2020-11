Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Αυξάνονται οι ΜΕΘ-COVID στο “Ιπποκράτειο”

Το “ευχαριστώ” της Διοίκησης του Νοσοκομείου στους εθελοντές νοσηλευτές που έσπευσαν από διάφορες περιοχές της χώρας.

Αυξάνεται ο αριθμός κλινών ΜΕΘ για COVID-19 στο “Ιπποκράτειο” χάρη στις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές που φτάνουν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Όπως αναφέρει ο διοικητής του “Ιπποκράτειου”, Νικόλαος Αντωνάκης , η δέσμευση για ανάπτυξη επιπλέον κλινών ΜΕΘ COVID-19 φθάνοντας από τις 10 στις 25 και σταδιακά στις 30 γίνεται πραγματικότητα με τη συνδρομή αυτών των νοσηλευτριών/των στην μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση της πανδημίας.»

Να σημειωθεί ότι στην προσπάθεια πληρέστερης αντιμετώπισης των μεγάλων αναγκών λόγω της πανδημίας, η διοίκηση της 4ης ΔΥΠΕ, ανακοίνωσε πρωτοβουλία για μετακίνηση σε Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης εξειδικευμένων στη λειτουργία των ΜΕΘ νοσηλευτριών/τών, υποστηρίζοντας τις ΜΕΘ της πόλης. Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκαν αμέσως γιατροί, νοσηλεύτριες/τές και μαίες από την Κρήτη, την Κομοτηνή και την Αθήνα και ήδη βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη εντασσόμενοι στη δύναμη του “Ιπποκράτειου”.

«Η ενέργεια αυτή αποτελεί απόδειξη της ανθρώπινης ευαισθησίας τους, της απεριόριστης κοινωνικής ευθύνης που αισθάνονται και της επαγγελματικής τους ακεραιότητας, στοιχεία που καθημερινά αναδεικνύονται από τους εργαζόμενους στην στο χώρο της Υγείας στη χώρα μας» επισημαίνει ο κ Αντωνάκης, ευχαριστώντας και συγχαίροντας το νοσηλευτικό προσωπικό που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της 4ης ΥΠΕ και ευχόμενος ασφαλή ολοκλήρωση της αποστολής τους.