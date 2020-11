Τοπικά Νέα

Βρέθηκαν οι δολοφόνοι του επιχειρηματία στην Χαλκίδα

Εξιχνιάστηκε το έγκλημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία. Πώς οι Αρχές έφθασαν στα ίχνη των δραστών.

Εξιχνιάστηκε το έγκλημα που συγκλόνισε την Χαλκίδα. Ο 51χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός και δεμένος σε καρέκλα το πρωί της 12ης Νοεμβρίου, στο σπίτι του, στην περιοχή της Έξω Παναγίτσας στη Χαλκίδα.

Έπειτα από συνδυαστική ανάλυση και αξιοποίηση όλων των στοιχείων και δεδομένων που προέκυψαν κατά την εξέλιξη της προανακριτικής διαδικασίας, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο αλλοδαποί.

Οι δράστες αναζητούνται για να συλληφθούν, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε από την αστυνομική έρευνα - προανάκριση, η ανθρωποκτονία διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 12-11-2020, ενώ ο θάνατος του επιχειρηματία προήλθε δια ασφυξίας.

Από το σπίτι του θύματος, οι δράστες αφαίρεσαν μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, ένα ρολόι χειρός και μη προσδιορισμένο αριθμό κοσμημάτων, ενώ κατά τη διαφυγή τους, αφαίρεσαν και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του θανόντος, το οποίο αργότερα εγκατέλειψαν σε περιοχή της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο δράστες είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα μας, ενώ ο ένας εξ αυτών, είχε συλληφθεί για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, τον Μάιο του 2019, σε περιοχή της Αττικής.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.