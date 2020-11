Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: τάση σταθεροποίησης της διασποράς, αλλά...

Ποιες περιοχές βρίσκονται στο "κόκκινο" , σύμφωνα με την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας.

Μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά πολύ υψηλά, παρότι βρισκόμαστε εδώ και δύο εβδομάδες σε καθεστώς lockdown, παρουσιάζονται τα κρούσματα τόσο σε Αττική όσο και Θεσσαλονίκη τις τελευταίες 24 ώρες.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τον κορονοϊό, 673 κρούσματα εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ 582 στην Αττική. Μάλιστα, οι δύο αυτές περιοχές έχουν 1.255 κρούσματα, δηλαδή περίπου τα μισά από τα 2.581 που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ για το σύνολο της χώρας. Στο "κόκκινο" παραμένει η Θεσσαλία.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια , παρατηρείται κάποια σταθεροποίηση στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα, πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η χώρα παραμένει σε υψηλό επιδημιολογικό φορτίο. Εήγησε πως "παρατηρείται μια μικρή αλλά σταθερή αύξηση της διάμεσης ηλικίας των νέων κρουσμάτων".

"Χρειάζεται υπομονή γιατί το σύστημα υγείας θα συνεχίσει να πιέζεται και ο αριθμός των διασωληνωμένων θα συνεχίσει να αυξάνεται" τόνισε και πρόσθεσε : "Κανείς δεν είναι άτρωτος".

"Έχουμε έναν πραγματικό πόλεμο" σημείωσε και στη συνέχεια αναφέρθηκε σε περιπτώσεις 90ρηδων που είναι ασυμπτωματικοί και περιπτώσεις 40ρηδων που νοσούν βαριά

«Η ασφάλεια των εμβολίων αποτελεί την πρώτη και σημαντικότερη προϋπόθεση για μας για τον εμβολιασμό» είπε ακόμα αναφερόμενη στο εμβόλιο.

Απηύθηνε έκκληση να μην χαλαρώσουν οι πολίτες καθώς ο κορονοϊός είναι απρόβλεπτος και δεν κάνει εξαιρέσεις. Υπογράμμισε επίσης ότι δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός του γενικού πληθυσμού επειδή πεθαινουν ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά:"πεθαίνουν απο κορονοϊό"