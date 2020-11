Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Η επιδημία μας δείχνει τα “δόντια” της

Έκκληση σε όλους να προστατεύσουν τους ηλικιωμένους. Τι είπε για τον πιθανότητα μόλυνσης των παιδιών και το εμβόλιο.

Νέα δραματική έκκληση στους πολίτες να προστατεύσουν τα γηραιότερα μέλη των οικογενειών τους, καθώς η “προέλαση” του κορονοϊού συνεχίζεται, απηύθυνε ο Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας.

«Η επιδημία μας δείχνει τα δόντια της και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού», τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, επεσήμανε πως ενισχύεται παγκοσμίως ο αριθμός των ασθενών που καταλήγουν από επιπλοκές της νόσου COVID-19.

Όσον αφορά στην εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας, ο κ. Μαγιορκίνης είπε πως το φορτίο είναι βαρύ στη βόρεια Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη, σε σύγκριση με την Αττική (που δείχνει σημάδια βελτίωσης), παρουσιάζει υπερπενταπλάσιο επιδημικό φορτίο, αν και υπάρχουν ενδείξεις συρρίκνωσης.

Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες, είπε πως τη μεγαλύτερη επίπτωση έχει η ομάδα 40-65 ετών, ακολουθούμενη από την ομάδα 19-39 ετών. Ειδικότερα για τα παιδιά, φαίνεται πως η πιθανότητα μόλυνσης είναι μικρή και πως ο ρόλος τους στην εξάπλωση του ιού είναι δευτερεύων.

Δίνοντας έναν τόνο αισιοδοξίας, σημείωσε πως σήμερα η Pfizer καταθέτει αίτημα για έγκριση του εμβολίου της από τον αμερικανικό οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων (FDA).