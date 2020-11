Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Ποιοι και πώς μπορούν να περάσουν τα χερσαία σύνορα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το πρωί της Παρασκευής ισχύουν ειδικά μέτρα στα χερσαία σύνορα της χώρας.

Τη σοβαρή κατάσταση με τον κορονοϊό στη Βόρεια Ελλάδα επιβεβαίωσε και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ενημέρωση για τον κορονoϊό.

Όπως είπε, δεν έχει μειωθεί το επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα μας και ειδικά στη Β. Ελλάδα.

Για αυτόν τον λόγο, από το πρωί της Παρασκευής ισχύουν ειδικά μέτρα στα χερσαία σύνορα της χώρας.

Τα μέτρα στα χερσαία σύνορα

Προμαχώνας: Μπορούν να εισέλθουν Έλληνες και πολίτες της ΕΕ από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Επιτρέπεται η διέλευση όλο το 24ωρο για εμπορευματικές μεταφορές

Κακαβιά: Εισέρχονται Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, καθώς και για απολύτως απαραίτητες επαγγελματικές και ιατρικές μετακινήσεις. Πάλι η διέλευση επιτρέπεται από τις 07:00 – 23:00. Επιτρέπεται η διέλευση όλο το 24ωρο για εμπορευματικές μεταφορές. Οι διερχόμενοι πρέπει να περάσουν 7 μέρες καραντίνας.

Εύζωνες και Κήποι: Εισέρχονται μόνο Έλληνες πολίτες και κάτοχοι άδειας παραμονής καθώς και για απολύτως απαραίτητες επαγγελματικές και ιατρικές μετακινήσεις. Πάλι η διέλευση επιτρέπεται από τις 07:00 – 23:00. Επιτρέπεται η διέλευση όλο το 24ωρο για εμπορευματικές μεταφορές.

Νυμφαίο και Εξοχή: Μόνο για εμπορευματικές μεταφορές.

Κρυσταλλοπηγή: Κλειστή

Όλοι οι εισερχόμενοι από τα χερσαία σύνορα πρέπει να έχουν μαζί τους ταξιδιωτικό έγγραφο PLF και αρνητικό τεστ PCR, μέχρι 72 ώρες πριν το ταξίδι.

Επιπλέον, όλοι οι εισερχόμενοι πολίτες θα υποβάλλονται σε rapid test στους συνοριακούς σταθμούς. Για τους οδηγούς των εμπορευματικών μεταφορών, θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς προανήγγειλε ότι θα εντατατικοποιηθούν οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Από 9 Νοεμβρόυ μέχρι και χτες, έχουν πραγματοποιηθεί 43.051 έλεγχοι, έχουν διαπιστωθεί 399 παραβάσεις και έχουν βεβαιωθεί 712 πρόστιμα. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν τη μη χρήση μάσκας και τα μέτρα για τις μετακινήσεις. Τέλος, από τις 16 Νοεμβρίου μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 204 ειδικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις, όπως βιομηχανικές μονάδες, βιοτεχνίες, τράπεζες, επιχειρήσεις με αγροτικά προϊόντα κ.ά., στην Αττική.