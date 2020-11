Πολιτική

Κορονοϊός - Τσίπρας: Εγκληματικά ανίκανη και ιδεοληπτική η Κυβέρνηση

Δριμεία επίθεση σε βάρος της Κυβέρνησης για την διαχείριση της πανδημίας, εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«H Κυβέρνηση είναι ήδη υπόλογη στη συνείδηση των πολιτών και ο κ. Μητσοτα?κης φέρει ακεραία την ευθύνη για όσα τραγικά συμβαίνουν τούτη την ώρα», υποστηρίζει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Πριν λίγες εβδομάδες μας καθησύχαζαν ότι υπάρχει μεγάλη επάρκεια σε κλίνες και ότι το ΕΣΥ ενισχύθηκε καθοριστικά. Και μέσα σε λίγες μέρες το ΕΣΥ καταρρέει. Πότε έλεγαν αλήθεια και πότε ψέματα;».

Ακολούθως παραθέτει διάγραμμα «σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ, που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, που δείχνει ότι η χώρα μας είναι δεύτερη από το τέλος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επιπρόσθετες δαπάνες υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας».

Ακόμα όμως και στον προϋπολογισμό που κατέθεσε σήμερα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, μέσα στο σημερινό δραματικό αδιέξοδο του δημόσιου συστήματος Υγείας, προσθέτει ο κ. Τσίπρας, δεν προβλέπει ούτε ένα ευρώ δαπάνης για περαιτέρω εξοπλισμό και υποδομές του ΕΣΥ.

Συνεχίζοντας αναφέρει: «Αποδεικνύεται λοιπόν με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι απλά εγκληματικά ανίκανοι να διαχειριστούν την πανδημία του κορονοϊού, είναι κάτι χειρότερο: εγκληματικά ιδεοληπτικοί. Τόσους μήνες δεν ενίσχυσαν το δημόσιο σύστημα Υγείας από άποψη. Ήταν συνειδητή τους επιλογή. Γιατί να το ενισχύσουν άλλωστε με υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, αφού ο σχεδιασμός τους για αύριο είναι να το ιδιωτικοποιήσουν; Οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, δίνουν άνιση μάχη, πολύ πέρα από τα ανθρώπινα όρια για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, έχοντας απέναντί τους όχι μόνο την πανδημία, αλλά και τις παρωχημένες πολιτικές της Κυβέρνησης, που θεωρεί την Υγεία εμπόρευμα, αντικείμενο κερδοσκοπίας και όχι δικαίωμα για τον κάθε πολίτη ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας. Εκεί οφείλεται η εγκληματική της αδράνεια. Αυτό εξηγεί άλλωστε και την ολιγωρία της τόσο καιρό να επιτάξει τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια στη Θεσσαλονίκη. Καθώς και την επιλογή, ακόμη και την καθυστερημένη επίταξη να την δρομολογήσει σε δυο μικρές κλινικές και όχι στο Διαβαλκανικό ή σε άλλες μεγάλες κλινικές. Γιατί εκεί τα συμφέροντα είναι πιο ισχυρά». Στην ανάρτησή του παραθέτει και το σχετικό σχεδιάγραμμα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Σταϊκούρας: Σε πλήρη σύγχυση ο ΣΥΡΙΖΑ

Απαντώντας στις επικρίσεις της Κουμουνδούρου, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ανέφερε:

«Μετά την κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2021 στη Βουλή, με διαφορά λίγων ωρών μεταξύ τους, εκδόθηκαν δύο ανακοινώσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσακαλώτου και, εν συνεχεία, της κας. Αχτσιόγλου. Και οι δύο ανακοινώσεις το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να επιβεβαιώσουν ότι το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης βρίσκεται σε πλήρη ιδεολογικοπολιτική σύγχυση, πάσχει από ένδεια επιχειρημάτων και βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου.

Επιβεβαιώνουν δυστυχώς, την ιστορική ρήση “λίθοι τε και πλίνθοι και ξύλα και κέραμος ατάκτως μεν ερριμμένα ουδέν χρήσιμα εστίν”.

Ας βάλουμε, λοιπόν, τα ζητήματα σε μία τάξη.

1ον. Είναι σχεδόν καθολική η διαπίστωση ότι από τις αρχές του 2020 διανύουμε περίοδο υψηλής ρευστότητας, ως προς τις υγειονομικές και τις συνεπακόλουθες οικονομικές εξελίξεις.

Οι προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης για την εξέλιξη της οικονομίας, διαχρονικά, είναι κοντά ή και ταυτόσημες προς τις προβλέψεις αρμόδιων διεθνών και εγχώριων θεσμών και οργανισμών, οι οποίοι έχουν επίσης προβεί σε σειρά αναθεωρήσεων των εκτιμήσεων και των προβλέψεών τους. Ενδεικτικά:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της για την ύφεση στην ευρωζώνη φέτος τέσσερις φορές: από περίπου -1% τον Μάρτιο, σε -7,7% τον Μάιο, -8,7% τον Ιούλιο και -7,8% τον Νοέμβριο, προτού εξαπλωθεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επίσης αναθεωρήσει τέσσερις φορές της εκτιμήσεις της: από ισχνή ανάπτυξη 0,8% τον Μάρτιο, σε ύφεση από -5% έως -12% τον Απρίλιο, -8% τον Σεπτέμβριο και -7,8% τον Οκτώβριο, προτού εξαπλωθεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Σε αντίστοιχες, διαδοχικές αναπροσαρμογές έχουν προχωρήσει και οι περισσότερες χώρες, ιδίως του Νότου (π.χ. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία).

Σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, ο κ. Τσακαλώτος, μόνος του, διεκδικεί τον ρόλο “Πυθίας”.

Άλλωστε, παλαιότερα, ως Υπουργός Οικονομικών, στις προβλέψεις του, σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό περιβάλλον σταθερότητας, είχε δρέψει δάφνες.

Να του θυμίσουμε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες ουδέποτε επιβεβαιώθηκαν;

2ον. Όπως αναλυτικά εξηγείται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, η εκτίμηση για βαθύτερη ύφεση το 2020, σε σύγκριση με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού, οφείλεται σε τρεις λόγους:

(α) στη λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας,

(β) στην ένταση του δεύτερου κύματος της πανδημίας και στις μακροοικονομικές επιπτώσεις της,

(γ) στην προς τα κάτω αναθεώρηση του επιπέδου του ΑΕΠ προηγούμενων ετών από την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο κ. Τσακαλώτος, λοιπόν, “ξέχασε” ότι μεταξύ της κατάθεσης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού και του τελικού σχεδίου αποκαλύφθηκε, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ότι η Κυβέρνησή του μας παρέδωσε 4 δισ. ευρώ λιγότερο πλούτο απ’ ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.

3ον. Η Κυβέρνηση λαμβάνει στον Προϋπολογισμό του 2021 πρόσθετα επεκτατικά μέτρα, σε σύγκριση με τις προβλέψεις του προσχεδίου.

Μέτρα τα οποία ανέρχονται στα 7,5 δισ. ευρώ (έναντι πρόβλεψης για 2,7 δισ. ευρώ στο προσχέδιο), τα οποία θα στηρίξουν την κοινωνία – συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών ομάδων που αναφέρει η κα. Αχτσιόγλου – και όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για τα οποία, δήθεν, κόπτεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διέλυσε μέσω της υπερφορολόγησης και των περικοπών, όταν ήταν Κυβέρνηση.

4ον. Για πρώτη φορά πληροφορούμαστε από την ανακοίνωση της κας. Αχτσιόγλου ότι το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεν θέλει να ενισχυθεί η Άμυνα της χώρας.

5ον. Ο Προϋπολογισμός του 2021 δεν περιλαμβάνει ούτε ένα νέο φόρο, όπως και ο Προϋπολογισμός του 2020.

Αντιθέτως, προχωρεί σε μειώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, που θα συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Προφανώς, η κα. Αχτσιόγλου κρίνει “εξ ιδίων τα αλλότρια”, καθώς η Κυβέρνησή της επέβαλε 27 νέους φόρους.

Όσο για τα πολλά μηδενικά που βλέπει η κα. Αχτσιόγλου στον Προϋπολογισμό, μάλλον τα βλέπει σε όνειρό της, ως βαθμούς σε μαθήματα των οικονομικών που έχει διδαχθεί.

Αναλυτικά επί των θεμάτων θα συζητήσουμε για μέρες στην Εθνική Αντιπροσωπεία».