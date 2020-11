Κόσμος

Γιατρός έκανε ευθανασία σε ασθενείς με κορονοϊό

Ο 44χρονος γιατρός εργαζόταν σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός γιατρού της πόλης Έσεν, ο οποίος φέρεται ότι σκότωσε δύο ασθενείς, οι οποίοι είχαν προσβληθεί από κορονοϊό.

Ο 44χρονος γιατρός εργαζόταν για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Έσεν από τον περασμένο Φεβρουάριο. Φέρεται ότι χορήγησε ένα θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα σε δύο άνδρες, ηλικίας 47 και 50 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονταν στην εντατική, σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Έσεν, ο γιατρός συνελήφθη την Τετάρτη και ομολόγησε τη μία δολοφονία, λέγοντας ότι ήθελε να γλιτώσει τον ασθενή και τους συγγενείς του από τη δοκιμασία τους.

Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι ο 44χρονος είχε ενημερώσει τις οικογένειες των ασθενών, πριν κάνει τις θανατηφόρες ενέσεις.

Στη Γερμανία, με βάση περσινή δικαστική απόφαση, οι ασθενείς μπορούν να ζητήσουν βοήθεια για να τερματίσουν τη ζωή τους. Δεν είναι σαφές αν συνέβη κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η ευθανασία και κάθε μορφή υποβοηθούμενου τερματισμού της ζωής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στη Γερμανία, λόγω της βαριάς κληρονομιάς του Ολοκαυτώματος, της εκτέλεσης πάνω από 6 εκατομμυρίων ανθρώπων από το ναζιστικό καθεστώς και των απάνθρωπων πειραμάτων στα οποία υποβλήθηκαν πολλοί από αυτούς.

Το νοσοκομείο της Έσεν ανακοίνωσε ότι ο γιατρός έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και ότι συνεργάζεται με την αστυνομία στην έρευνά της.