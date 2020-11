Κοινωνία

Αποκάλυψη: Αλβανοί ήρθαν στην Ελλάδα με πλαστά τεστ κορονοϊού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του κυκλώματος. Εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Επιτήδειοι θησαύριζαν και έθεταν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Σύμφωνα με έρευνα αλβανικού τηλεοπτικού σταθμού, ένα κύκλωμα κατάφερνε να αλλάζει τα στοιχεία στις φόρμες PLF, που πρέπει να συμπληρώνει όποιος θέλει να έρθει στην Ελλάδα και πλαστογραφούσε τεστ κορονοϊού.

Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα και κλήθηκε να καταθέσει μία γυναίκα που φέρεται να έχει εμπλοκή. Μέχρι στιγμής κανένας δεν γνωρίζει πόσα άτομα μπήκαν στην Ελλάδα με πλαστά έγγραφα.

Στις 3 Νοεμβρίου οι αστυνομικοί, μετά από αξιοποίηση στοιχείων, στην Κοζάνη σταμάτησαν για έλεγχο αυτό το αυτοκίνητο. Συνέλαβαν τον οδηγό, καθώς μετέφερε δύο νεαρούς Αλβανούς, ηλικίας 18 και 20 ετών, που στην κατοχή τους είχαν πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις με αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου για κορονοϊό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η είσοδος στη χώρα των ατόμων που είχαν τα πλαστά έγγραφα γινόταν από το Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής, το οποίο πλέον είναι κλειστό. Η μοναδική πύλη εισόδου στη χώρα μας είναι μόνο η Κακαβιά.

To τελωνείο λειτουργεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 23:00. Επιτρέπεται να μπουν μέχρι 750 άτομα. Εκεί βρίσκονται στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και συνεργεία του ΕΟΔΥ που πραγματοποιούν rapid tests, ανεξάρτητα από το αν ο επισκέπτης έχει αρνητικό τεστ από τις αλβανικές υγειονομικές υπηρεσίες.