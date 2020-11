Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: 1041 rapid tests σε 6 περιοχές την Παρασκευή

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των δωρεάν ελέγχων σε πολίτες μέσα στο αυτοκίνητό τους.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, διενεργήθηκαν 1041 rapid test και βρέθηκαν 46 θετικά κρούσματα covid-19, ποσοστό 4,41%. Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 25 άνδρες και 21 γυναίκες.

Tα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές:

Σύρος

Στην drive through δειγματοληψία στην Ερμούπολη έγιναν 280 rapid test, όπου ανευρέθηκε 1 θετικό (0,35%). Πρόκειται για άνδρα 43 ετών.

Ζάκυνθος

Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Ξάνθη

Έγιναν 130 έλεγχοι στους οποίους βρέθηκαν 14 θετικά (10,7%). Πρόκειται για 9 άνδρες και 5 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

Δράμα

Διενεργήθηκαν 212 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid Ag test) και ανευρέθηκαν 23 κρούσματα (10,8%). Πρόκειται για 10 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

Λάρισα

Οι ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν δειγματοληπτικό έλεγχο στο Δήμο Αγιάς. Διενεργήθηκαν 114 rapid test και βρέθηκαν 2 κρούσματα (1,75%). Πρόκειται για 2 άνδρες με μέση ηλικία τα 57 έτη.

Λαμία

Πραγματοποιήθηκαν 262 rapid test από τα οποία προέκυψαν 6 θετικά (2,29%). Πρόκειται για 3 άνδρες και 2 γυναίκες με μέση ηλικία τα 58 έτη.