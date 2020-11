Κορονοϊός: Υπεγράφη η συμφωνία EE-Pfizer για το εμβόλιο

H φαρμακοβιομηχανία Pfizer κατέθεσε την αίτηση στην FDA των ΗΠΑ για επείγουσα αδειοδότηση του εμβολίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε συμφωνία με την κοινοπραξία BioNTech/Pfizer για τη διάθεση του εμβολίου που παρασκευάζει για την COVID-19, όπως ανακοίνωσε η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου.

«Αυτή η 5η συμφωνία είναι άλλο ένα ορόσημο στις προσπάθειές μας να παράσχουμε σε όλους τους πολίτες έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπιστεί η πανδημία», αναφέρει η Επίτροπος Υγείας σε ανάρτησή της στο Twitter.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε: «Έχουμε υπογράψει το 5ο συμβόλαιό μας με έναν παραγωγό εμβολίων, για να εξασφαλίσουμε ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα μελλοντικά εμβόλια για τους Ευρωπαίους». Σύμφωνα με την επικεφαλής της Κομισιόν «συνολικά, έχουμε εξασφαλίσει 1,2 δισ. δόσεις μελλοντικών εμβολίων μέχρι στιγμής. Περισσότερα θα ακολουθήσουν. Ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο μπορεί να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή».

Ο φαρμακευτικός κολοσσός Pfizer, επικεφαλής του οποίου είναι ο ελληνικής καταγωγής Άλμπερτ Μπουρλά, κατέθεσε τον φάκελο της αίτησης στον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, προκειμένου να λάβει έγκριση για το εμβόλιο που αναπτύσσει. Όπως έχει πει ο κ. Μπουρλά, η Pfizer είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη διαδικασία παραγωγής των δόσεων λίγες ώρες αφότου λάβει την απαραίτητη έγκριση.

