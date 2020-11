Πολιτική

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Όποιος επιβουλέας κάνει το μοιραίο λάθος, θα το πληρώσει πολύ ακριβά

Ξεκάθαρο μήνυμα από τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, αύριο 21 Νοεμβρίου.

«Ηχηρό μήνυμα» ισχύος προς πάσα κατεύθυνση έστειλε ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στην Ημερήσια Διαταγή του με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, αύριο 21 Νοεμβρίου.

Ο Α/ΓΕΕΘΑ ήταν κατηγορηματικός στην πεποίθησή του για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλεων Δυνάμεων, ενώ «άφησε αιχμές» για τις απειλές όσων επιβουλεύονται την εθνική κυριαρχία της χώρας λέγοντας πως οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να τους κάνουν να «το πληρώσουν πολύ ακριβά».

Ειδικότερα, ένα απο τα χαρακτηριστικά σημεία της Ημερήσιας Διαταγής αναφέρει πως: «Μην ακούσετε ποτέ τις Σειρήνες της ευκολίας… Μη δώσετε πότε σημασία σε γλώσσες που στάζουν χολή… Προπαντός, μη φοβηθείτε ποτέ τις γεμάτες από κομπορρημοσύνη απειλές οποιουδήποτε επιβουλέα… Αν κάνει το μοιραίο λάθος, έχουμε τη δύναμη να τον ξαφνιάσουμε δυσάρεστα, έχουμε την ικανότητα να τον κάνουμε να το πληρώσει πολύ ακριβά».

Ολόκληρη η Ημερήσια Διαταγή του Α/ΓΕΕΘΑ: